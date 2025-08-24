Zahraničí

"Rusko není můj nepřítel". Kreml se pokouší u některých Evropanů tvářit přátelsky

Eliška Novotná
před 5 hodinami
Rusko rozjelo v Evropě novou propagandistickou kampaň, tentokrát s názvem "Rusko není můj nepřítel". Objevila se už ve Francii, v Itálii. V Rumunsku pomocí samolepek vytváří obraz Moskvy jako mírotvůrce, tvrdí ukrajinský server Kyiv Post. 
"Jste naším cílem." Medveděv vyhrožuje evropským zemím preventivním útokem. | Video: Reuters

"Rusko zahájilo propagandistickou kampaň 'Rusko není můj nepřítel', která dorazila i do Rumunska. Samolepky s tímto sdělením se objevují ve městech jako součást hybridní kampaně Kremlu, jejímž cílem je vytvořit iluzi 'mírového partnerství‘'," stojí v prohlášení ukrajinského Centra pro boj s dezinformacemi. 

Rusko se podle něj těmito nástroji snaží prezentovat jako mírotvorce, bagatelizovat své vlastní zločiny a zasévat svár v evropských společnostech.

O prohlášení informovala ukrajinská agentura Ukrinform. Podle ní byly podobné akce zaznamenané i ve Francii a Itálii, zejména prostřednictvím proruských organizací. 

Centrum pro boj s dezinformacemi dodalo, že účelem kampaně je podkopat důvěru občanů v právní stát a demokratické instituce v jejich zemích, zpochybnit euroatlantický kurz a zdiskreditovat podporu Ukrajiny.

