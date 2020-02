Přístup k penězům z Evropské unie má být podmíněný respektováním vlády práva

Hokejisté extraligových Karlových Varů se budou muset v závěru základní části obejít bez pomoci kapitána Václava Skuhravého. Jedenačtyřicetiletý útočník utrpěl v nedělním zápase na ledě Sparty blíže nespecifikované zranění v dolní části těla a bude mimo hru dva až tři týdny. Energie o tom informovala na svém klubovém webu.

Skuhravý odehrál na Spartě dvě třetiny, ve třetí části už stál na střídačce jen v civilu a pomáhal trenérům. Západočeši v O2 areně prohráli 3:6.

Odchovanec Kladna odehrál v této sezoně za Karlovy Vary 40 zápasů, vstřelil čtyři branky a přidal 17 asistencí. Energie je šest kol před koncem základní části soutěže sedmá a bojuje o 6. místo a přímý postup do čtvrtfinále play off. Na jedenácté Vítkovice má k dobru 12 bodů, takže by ve vyřazovací části neměla chybět.