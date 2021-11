Elektromobily i legalizace konopí. Příští německá vláda představila své plány

Strany příští německé vládní trojkoalice chtějí zvýšit podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 80 procent. Zvýšit by se měl také podíl elektromobility. Do stejného roku má totiž po německých silnicích jezdit nejméně 15 milionů elektromobilů a k dispozici být milion dobíjecích stanic. Vyplývá to z koaliční smlouvy, kterou ve středu strany zveřejnily.

Stanovený cíl ohledně podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů je ambicióznější, než mělo Německo dosud, tedy 65 procent. Nová koalice hodlá úsilí o ochranu klimatu ještě urychlit, a to mimo jiné rozsáhlejší podporou obnovitelných energií a stimuly k ukončení výroby energie z uhlí a dalších fosilních paliv. Sledování klimatických cílů se má projevit také v dopravě. Například podíl železnice na nákladní dopravě se má do roku 2030 zvýšit o 25 procent, přeprava osob po železnici se má zdvojnásobit. Do konce příštího roku hodlá příští vládní koalice přijmout program ochrany klimatu. Koalice se dohodla také na řadě dalších reformních kroků v různých oblastech. Například voleb do Spolkového sněmu a Evropského parlamentu by se mohli účastnit už občané po dosažení věku 16 let. Zvýšit se má minimální mzda ze současných 9,60 eura na 12 eur (zhruba 300 korun) za hodinu. Legalizováno má být konopí, jehož prodej dospělým osobám by měl být umožněn ve vybraných obchodech. V zahraniční politice strany deklarují připravenost ke konstruktivnímu dialogu s Ruskem a chtějí také usilovat o spolupráci s Čínou tam, kde je to možné s ohledem na lidská práva a na základě mezinárodního práva. Turecko považují budoucí vládní strany za důležitého souseda a partnera EU navzdory znepokojivému politickému vývoji v zemi.