Sídlo Kate obklopují Britové. Královská rodina je pro nás jedinou útěchou, smutní

Před Kensingtonským palácem v Londýně je rušno. Kolem jednoho z oficiálních sídel britské monarchie se srocují turisté, fotografové a novináři. Zajímá je jediné: jak je na tom princezna Kate, která před týdnem oznámila, že se léčí s rakovinou. Zpráva tu plní přední stránky bulvárních i seriózních deníků a Britové, u nichž se monarchie stále těší popularitě, se o oblíbenou princeznu strachují.

Londýn (od naší zvláštní zpravodajky) - Třicetiletá Amalia přiletěla z Portugalska do Londýna minulý pátek, tedy v den, kdy princezna z Walesu oznámila, že má rakovinu a podstupuje preventivní chemoterapie. Britskou metropoli navštívila se svou babičkou, která pochází z Brightonu. Obě chtějí princezně a její rodině aspoň symbolicky vyjádřit podporu. Postávají před Kensingtonským palácem, byť Kate s manželem Williamem a se svými třemi dětmi rezidenci v roce 2022 opustila a odstěhovala se do Windsoru.

"Jsem napůl Britka. I když si to nechci brát příliš osobně, trápí mě to. Hodně pro mě znamená stát tady teď s babičkou, byť samy nic nezmůžeme. Když si Kate brala Williama, koukala jsem na jejich svatbu v televizi a snila o tom, že jednou můžu být jako ona," popisuje reportérce Aktuálně.cz Amalia.

Kate diagnózu zveřejnila po týdnech spekulací o svém zdraví. V lednu podstoupila blíže nespecifikovanou operaci v oblasti břicha a od té doby se neobjevila na veřejnosti. Po oznámení, že má rakovinu, lidé v ulicích devítimilionového Londýna smutní, jako kdyby šlo o jejich blízké.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Podrobnější informace jako typ rakoviny a fáze léčby nejsou známy. Kate ale ve videu uvedla, že navzdory onemocnění se cítí dobře a "stává se silnější každým dnem, kdy se soustředí na věci, které jí pomohou se léčit".

"Už toho bylo dost"

Šestadvacetiletá Miriam, která se kolem Buckinghamského paláce prochází se svým malým synem Richardem, označuje zprávy o nemocné Kate za zdrcující, nechtěla jim věřit. "V době, kdy v Evropě probíhá válka, je pro nás královská rodina jedinou útěchou, na kterou jsme se vždy mohli spolehnout. A najednou nevíte, co se děje. Nejde jen o zdraví Kate, jde o budoucnost celé země. Je to budoucí královna," svěřuje se.

Zpráva o onemocnění Kate i několik dní po zveřejnění dál plní přední stránky nejen bulvárních deníků. V trafice poblíž královského paláce ale takové titulky už raději ukrývají za ostatní tisk. Obálka magazínu, který tu leží na hlavním stojanu s novinami, hlásá "Nechte už Kate na pokoji!".

"Už toho bylo dost. Nejdřív to byla Diana, to jsem ještě nezažila, ale moc dobře si pamatuju, jak málo stačilo, aby se tisk zbláznil a začal pronásledovat Harryho manželku Meghan. Nechci to podporovat, jsou to přece taky lidi," rozčiluje se v trafice prodavačka jménem Lydia, která tu pracuje přes pět let. Princezna Diana, matka Williama a Harryho, zemřela v roce 1997 při autonehodě v Paříži, když se snažila ujet bulvárním fotografům.

Tlak veřejnosti

Protože až do pátečního oznámení toho Kensingtonský palác o zdravotním stavu princezny mnoho nesdělil, na sociálních sítích začaly bujet různé konspirační teorie, co se s Kate stalo, a novináři bulvárních deníků ji několik týdnů pronásledovali. Palác přitom dopředu oznámil, že vévodkyně nebude kvůli zotavování až do Velikonoc vykonávat své povinnosti.

Expert na britskou monarchii a bývalý královský korespondent Peter Hunt podotýká, že Kate i princ William si jsou vědomi toho, že nemohou kontrolovat, co se děje na sítích. Přesto mají naději, že po této kauze přijde změna. "Doufají, že se nad sebou média konečně zamyslí a přestanou recyklovat tyto nesmysly," citoval ho deník The New York Times.

Bývalá novinářka britského listu Financial Times Adele Jonesová dodává, že přestože lidé dopředu věděli, že Kate se na veřejnosti delší dobu neobjeví, nerespektovali to. "Člověk by si řekl, že už se přece za tu dobu bulvár musel něco naučit. Není to tak dávno, co pronásledovali Dianu. Jako kdyby je lidé považovali za majetek víc než za lidi," říká pro Aktuálně.cz.

Jonesová ale současně připomíná, že královská rodina je placena i z veřejných rozpočtů, a Britové tak mají pocit, že by měli vědět, co se s členy monarchie děje.

Novinářka Helen Lewisová pak míní, že Kate byla k prohlášení o svém zdravotním stavu donucena, protože alternativa v podobě šíření pomluv a konspiračních teorií byla jednoduše horší variantou. "Je však potřeba říct, že lidé, kteří na internetu naznačovali, že královská rodina před veřejností něco tají, se úplně nemýlili. Akorát to nebyla nevěra," doplňuje Lewisová.

Třiapadesátiletá Zoe Blackwellová z nedalekého města Colchester, která si se svým manželem prohlíží královské suvenýry v obchodě nedaleko Buckinghamského paláce, přiznává, že uvěřila spekulacím o tom, že se William a Kate rozvádí. "Myslela jsem si, že to tak je, ale že se Kate a William bojí o rozpad monarchie," říká Blackwellová poblíž sídla britského panovníka.

"Podle mě s oznámením o nemoci Kate jen chtěli počkat, když jsme se teprve nedávno dozvěděli, že má rakovinu král Karel," doplňuje Zoe její manžel Joe.

Karel III. o své diagnóze promluvil začátkem minulého měsíce. Uvedl, že začne podstupovat léčbu a odkládá veřejné akce. Pravdu o svém onemocnění se rozhodl sdílet právě proto, aby předešel spekulacím. Členové monarchie jsou přitom oproti minulosti ohledně svého zdravotního stavu sdílnější.

