Při střelbě na katolické škole v Minneapolis zahynuly dvě děti, 14 osob je zraněných

Aktualizováno před 17 minutami
Při středeční střelbě na katolické škole v americkém městě Minneapolis ve státě Minnesota zahynuly dvě děti ve věku osm a deset let, uvedl podle agentury AP šéf tamní policie Brian O´Hara. Střelec podle něj po činu spáchal sebevraždu.
Střelec, dvacátník, střílel podle policie puškou oknem na děti sedící v lavicích kostela při ranní mši. Ozbrojen byl kromě pušky také brokovnicí a pistolí. Brokovnicí se později na místě zastřelil.

Guvernér státu Minnesota Tim Walz útok na sociální síti X nazval hrůzným činem, zatímco americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyzval k modlitbě za všechny, jichž se útok dotkl.

"Je to velmi smutné, vůbec by to tak nemělo být," řekl podle stanice CNN Zuheir Safe, jehož vnučka byla při útoku zraněna. "Lidé by neměli mít zbraně. Tak to vidím já," dodal. Michael Simpson, jehož vnuk byl také zraněn, podle AP uvedl, že střelba při mši ho přiměla přemýšlet nad tím, zda Bůh nad lidmi bdí. "Nevím, kde (Bůh) je," řekl.

Soukromá základní škola Annunciation Catholic School má podle AP okolo 395 žáků a před dvěma dny zahájila nový školní rok.

Na amerických základních a středních školách došlo letos k více než 140 případům střelby, píše AP s odvoláním na údaje databáze K-12 School Shooting Database.

 
