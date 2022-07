Srí Lanka, kterou již několik dní otřásají bouřlivé protivládní protesty, ve středu vyhlásila výjimečný stav. S odkazem na mluvčího vlády o tom informovaly agentury. Prezident Gotabaja Radžapaksa brzy ráno místního času zemi opustil ve vojenském letadle v doprovodu manželky a ochranky. Podle agentury AFP je na Maledivách.

Lidé se v minulých dnech dostali i do prezidentova sídla (na snímku). | Foto: Reuters

Demonstranti ve středu vtrhli do sídla premiéra Ranila Vikremesinghy a žádají jeho demisi. Tisíce lidí se k jeho sídlu přesunuly poté, co v předchozích dnech davy pronikly také do několika dalších vládních budov. Premiér slíbil, že odstoupí, až bude sestavena nová vláda, píše agentura AP.

"Premiér jako prozatímní prezident vyhlásil výjimečný stav (v celé zemi) a zavedl zákaz vycházení v západní provincii," oznámil podle agentury Reuters Vikremesingheho mluvčí.