Chystá se rozhodující útok na Idlib, povstalci ničí mosty. Civilisté nemají kam utéct

Damašek a jeho spojenci chystají rozhodující útok na Idlib. Jenže kromě bojovníků jsou tu také dva miliony civilistů.

Damašek - Ozbrojené skupiny soustředěné v severosyrské provincii Idlib zničily několik mostů vedoucích do Idlibu ze sousedních částí země, oznámila exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Damašek a jeho spojenci podle dosavadních zpráv chystají rozhodující ofenzivu proti Idlibu, který armáda neovládá.

Idlib mají v rukou radikální skupiny a oponenti Damašku. Kromě jejich bojovníků je tam kolem dvou milionů civilistů.

Podle SOHR ozbrojenci v minulých hodinách zničili výbušninami dva mosty v sousední provincii Hamá, které vedly k oblastem, v nichž působí povstalci v Idlibu. Právě pohraniční část Hamá by mohla být prvním z cílů chystané ofenzivy, napsala s odvoláním na experty agentura AFP.

"Povstalci zaznamenali na straně režimu intenzivní aktivity, do oblasti přijely tanky a obrněné vozy. Povstalecké skupiny v očekávání vojenské operace opevňují své pozice," sdělil šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov mezitím řekl, že armáda syrského prezidenta Bašára Asada má plné právo vyhnat "teroristy" z Idlibu. Doplnil ale, že stále pokračují rozhovory o vytvoření humanitárních koridorů pro civilisty, napsaly ruské agentury RIA Novosti a Interfax. Šéf ruské diplomacie dnes zároveň zdůraznil, že o situaci v Sýrii spolu v současné chvíli jednají Washington a Moskva.

Rusko se jako hlavní spojenec Damašku k Idlibu v minulých dnech několikrát vyjadřovalo. Kromě jiného varovalo před údajně chystanou provokací, při níž by mohly být použity chemické látky. USA minulé chemické útoky připsaly syrské armádě a odpověděly protiútokem.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v pátek Lavrova na twitteru kritizoval za to, že "obhajuje útok syrských vládních vojsk a Ruska na Idlib". Doplnil, že Spojené státy to považují za "eskalaci už tak nebezpečného konfliktu". "Tři miliony Syřanů, kteří byli přinuceni opustit své domovy a jsou v Idlibu, budou trpět v důsledku této agrese. Není to správné. Svět to sleduje," napsal Pompeo v dalším příspěvku.

Syrský ministr zahraničí Valíd Mualim ve čtvrtek řekl, že "syrské vedení je odhodláno bojovat proti frontě An-Nusra v Idlibu bez ohledu na oběti". An-Nusra je původní název skupiny napojené na Al-Káidu a ovládající většinu území Idlibu.

Na severu Idlibu, který sousedí s Tureckem, jsou přítomni také turečtí vojáci. Ankara si novou ofenzivu nepřeje, protože by vyvolala další uprchlickou vlnu.