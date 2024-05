Snaha upevnit image. Portrét Kima se poprvé objevil vedle fotografií jeho předchůdců

Portrét severokorejského diktátora Kim Čong-una se objevil na budově v Pchjongjangu vedle portrétů jeho dvou předchůdců. Experti upozorňují, že je to poprvé, co podobizna současného vůdce KLDR na veřejné budově doplnila fotografie jeho zesnulého otce a dědečka. Nejspíše to vypovídá o Kimově snaze upevnit svůj status, napsala agentura Kjódó.

Severokorejským režimem ovládaná média ve středu zveřejnila fotografie s portréty všech tří vůdců vedle sebe. Záběry pochází z úterního slavnostního otevření nové budovy Ústřední školy pro výcvik kádrů Korejské strany práce v hlavním městě Pchjongjangu. Fotografie byly na budově i v jedné z jejích místností. Analytici se domnívají, že umístění portrétu Kim Čong-una vedle fotografií Kim Čong-ila a Kim Ir-sena, zakladatele a "velkého vůdce" KLDR, může být znamením, že se Kim snaží o upevnění svojí image "nejvyššího vůdce" Severní Koreje. Související Džungle, skrývání i zkorumpovaní převaděči. Rodina natočila svůj útěk z KLDR 2:27 Loni v září se fotky všech tří vůdců vedle sebe objevily na výstavách, ale zatím nikdy ne na vládní budově, připomíná Kjódó. Expert na Severní Koreu agentuře řekl, že vystavení fotografie má v tomto kontextu "nebývalý význam". V rozmezí necelého měsíce je to nejméně podruhé, kdy se Kim Čong-un formálně přiblížil téměř nedotknutelnému statusu svých předchůdců. V písni, kterou severokorejská propaganda zveřejnila minulý měsíc a která se stala hitem na sociální síti TikTok, se o současném vůdci zpívalo jako o "otci" a "velikém". Tyto výrazy byly podle pozorovatelů režimu dříve vyhrazeny pouze jeho dědečkovi a prvnímu severokorejskému vůdci Kim Ir-senovi. Kim Čong-un na postu vůdce KLDR nahradil svého zesnulého otce Kim Čong-ila v roce 2011. Zakladatel země a Kimův dědeček Kim Ir-sen zemřel v roce 1994 poté, co strávil 46 let u moci.