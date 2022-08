Populární zpěvák řekl, že Rusko není "Putinova řiť", teď musí zaplatit pokutu

Lídr populární ruské rockové skupiny DDT Jurij Ševčuk musí zaplatit pokutu 50 tisíc rublů (asi 19 700 korun), podle soudu se provinil diskreditací ruské armády. Zpěváka vyšetřovala policie, když v květnu na koncertě mimo jiné s odkazem na ruského státníka Vladimira Putina prohlásil, že Rusko "není prezidentova řiť, kterou je potřeba líbat".

Soud v Petrohradu uznal Ševčuka vinným z veřejného vystoupení za účelem diskreditace ruských ozbrojených sil, napsala agentura AFP. Hudebník se úterního slyšení neúčastnil, píše ruskojazyčný server BBC. V psaném prohlášení umístěném na telegramu uvedl, že byl vždy proti válkám a že nesouhlasí ani se současnou válkou na Ukrajině.

"Vlast, přátelé, není prezidentova řiť, kterou musíte pořád líbat. Vlast je chudá babička na nádraží, která prosí o brambory," prohlásil Ševčuk na květnovém koncertě v ruském městě Ufa. Hned po vystoupení za ním přišla do zákulisí policie, zhruba hodinu s ním mluvila a sepsala s ním protokol o přestupku. Ševčuk při tehdejším výslechu odmítl vypovídat.

Rusko na Ukrajinu zaútočilo letos 24. února. Moskva se od té doby snaží mezi lidmi potlačit projevy nesouhlasu, mimo jiné hrozí vysoké tresty za šíření toho, co ruské úřady vyhodnotí jako dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, diskreditaci ozbrojených sil i za výzvy k protiruským sankcím.

Moskva invazi na Ukrajinu označuje jako "zvláštní vojenskou operaci" s cílem "demilitarizovat a denacifikovat" Ukrajinu.

Není to poprvé, co Ševčuk otevřeně kritizoval ruského prezidenta. Byl jedním z lídrů rozsáhlých povolebních protestů z let 2011 až 2013, které Kreml potlačil. Před nástupem Putina do čela Ruska se vymezoval proti první rusko-čečenské válce v 90. letech.