Poplach a palba ostrými. Námořníci reagovali na střet se žralokem chladnokrevně

Skokem do Tichého oceánu si minulý týden rozhodlo zpestřit přestávku asi 35 členů americké pobřežní stráže. To, co námořníci ve dvou lodích popisovali jako ideální den, se ale změnilo v nervydrásající boj o holý život.

1:13 Žralok se řítil na členy pobřežní stráže, ti na něj začali pálit | Video: Associated Press