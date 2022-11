Potupný ústup z Chersonu? V ruské TV ho dokázali ocenit, nálada ale byla pohřební

Ve vysílání ruské státní televize Rossija 1 vládla včera večer, čili jen pár hodin po oznámení stažení ruských vojsk z Chersonu, téměř pohřební atmosféra. Známý kremelský moderátor Vladimir Solovjov ve svém pořadu označil vyhlášený vojenský manévr za složitý, ale velice statečný krok. Zdůrazňoval, že se jedná především o vojenské rozhodnutí a lidé mají svým generálům důvěřovat.

"Na dnešní večer jsme plánovali úplně jiný program. Chtěli jsme mluvit o amerických volbách, ale pak jsme dostali zprávu z Chersonu," zahájil včera moderátor svůj populární pořad Večer s Vladimirem Solovjovem. Hned poté ponurým hlasem oznámil, k čemu se ruští generálové v čele s ministrem obrany Sergejem Šojguem odhodlali.

"Je to velmi těžké rozhodnutí. A musíte být velmi odvážný člověk, abyste něco takového udělal," uvedl Solovjov s dlouhými odmlkami mezi jednotlivými větami. "To znamená, že generál (Sergej) Surovikin si velmi dobře uvědomuje, že toto rozhodnutí přijímá jako voják a jako voják informuje ministra obrany," dodal.

Solovjov poté opakovaně zdůrazňoval, že se jedná o vojenské, nikoliv o politické rozhodnutí, a vyzýval ruské občany, aby nepropadali negativním emocím. "Je teď velmi důležité, abychom respektovali rozhodnutí armády a uvědomili si, jak těžký a děsivý krok to musel být," pokračoval ve svém apelu k divákům.

V souvislosti s tím také zmínil úterní americké volby do Kongresu. Spekuloval o tom, že kdyby Kreml oznámil tento vojenský krok o jeden den dříve, mohl by současnému americkému prezidentovi Joeu Bidenovi a Demokratické straně pomoci k lepšímu výsledku. "Stažení tak bylo oznámeno až 9. listopadu, a to tak, aby to neovlivnilo americké volby," uvedl v pořadu.

Ústup ruských vojsk z pravého břehu Dněpru v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny ve středu nařídil tamní ministr obrany Sergej Šojgu. Právě na pravém břehu řeky leží středisko oblasti Cherson, jedno z největších měst, které se ruským vojskům podařilo během invaze na Ukrajinu dobýt.

Ruská armáda podle poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychalja Podoljaka v Chersonu zaminovala všechno, co mohla - od bytů až po kanalizace. Nyní má v plánu ostřelovat jihoukrajinské město z druhého břehu řeky Dněpr, tvrdí ukrajinské úřady. Ty ale zatím stále nejsou schopny potvrdit, zda se ruské jednotky z Chersonu opravdu stahují.