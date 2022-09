Politik AfD zapomněl, že má zapnutý mikrofon. Řekl, že si přeje plynovou krizi

Dopady plynové krize by v Německu měly být co největší, jinak se nic nezmění. To je přání poslance za Alternativu pro Německo (AfD) Haralda Weyela, který to v úterý na okraj stranické debaty řekl v důvěrném rozhovoru se dvěma spolustraníky. Nevěděl ale, že jsou stále zapnuté mikrofony.

Média i politici nyní poukazují na to, že Weyel odkryl, co si AfD opravdu myslí. Weyel magazínu Stern řekl, že jeho výrok byl špatně pochopený. AfD bývá v Německu označována jako populistická až krajně pravicová, ostatní s ní proto v parlamentu spolupracovat odmítají. Debatu AfD vysílala přes sociální síť TikTok. Po skončení veřejné části přenos ihned neskončil a také mikrofony byly ještě zapnuté. V tuto chvíli regionální politik AfD Helmut Waniczek řekl, že vzhledem k současné situaci může být energetická krize v zimě dramatická. Na to Weyel odpověděl, že by takový vývoj byl dobrý. Die #AfD hat eben eine Veranstaltung auf #TikTok live gestreamt und „dummerweise" die Mikros angelassen. Wir hören, dass @h_weyel hofft, dass die Situation im Winter sehr dramatisch wird. Die AfD zeigt wieder ihr unpatriotisches Gesicht. Eigentlich hassen Afd'ler Deutschland. pic.twitter.com/nLgHu8W5pY — Johannes Steiniger (@JoSteiniger) September 6, 2022 "Je třeba říci doufejme," řekl Weyel na možnou špatnou situaci v zimě. "Pokud to nebude dostatečně dramatické, tak bude všechno jako vždy," uvedl. Vedle sedící poslanec AfD Rainer Kraft se podle zvukového záznamu zřejmě chystal takový komentář rozporovat, ale přerušil ho Waniczek, který uvedl, že když to nebude dramatické, pak to bude v pořádku a AfD to očividně potřebovat nebude. Na důvěrný rozhovor upozornil mimo jiné poslanec opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) Johannes Steiniger, který na Twitteru poznamenal, že AfD si hloupě nechala zapnuté mikrofony. "Slyšeli jsme, že Harald Weyel doufá, že v zimě bude situace dramatická. AfD opět ukazuje svou nevlasteneckou tvář," napsal. "To jsou okamžiky, kterých se každý politik obává a po kterých touží každý občan, který doufá ve větší upřímnost v politice. Okamžiky pravdy, kdy zástupci lidu mluví svobodně, protože se cítí nepozorováni," napsal o Weyelově přešlapu zpravodajský portál t-online. Deník Berliner Kurier k tomu poznamenal, že pravičáci si přejí, aby Němci v zimě mrzli, z čehož by AfD vytěžila politický kapitál. Sám Weyel ale takové komentáře odmítá. Magazínu Stern řekl, že měl na mysli to, že pouze zhoršení krize přinutí odpovědné politiky konečně přijmout nezbytná opatření. Řekl také, že si samozřejmě nepřeje, aby se energetická krize vyhrotila. AfD v minulosti již obdobný skandál zažila. V roce 2020 tehdejší mluvčí strany Christian Lüth řekl, že čím hůře se Německu povede, tím lépe pro AfD. Ve stejném roce se strana s Lüthem rozloučila, když se na veřejnost dostal záznam jeho soukromé komunikace, ve které se označil za fašistu a árijce.