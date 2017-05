Policie zveřejnila snímky teroristy Abediho ze dne útoku v Manchesteru

před 16 minutami

Britská policie v sobotu zveřejnila snímky předpokládaného pachatele pondělního teroristického útoku v Manchesteru. "Víme, že jedním z posledních míst, kam Abedi šel, byl byt v centru města a odtamtud se vydal na cestu do Manchesterské arény," uvedli šéf manchesterské policie Ian Hopkins a britský národní koordinátor boje proti terorismu Neil Basu ve společném prohlášení.

Londýn - Britská policie v sobotu zveřejnila snímky předpokládaného pachatele pondělního teroristického útoku v Manchesteru. Dvaadvacetiletý Brit libyjského původu Salman Abedi je na nich zachycen v den, kdy při atentátu na koncertu americké zpěvačky Ariany Grandeové zabil 22 lidí a 116 dalších zranil. Bombu, kterou k sebevražednému atentátu použil, podle policie zřejmě sestavil v bytě v centru severoanglického města.

Byt v centru města podle nich Abedi zřejmě využil jako místo pro kompletaci výbušného zařízení, které následně odpálil v multifunkční hale.

Policii se podle Hopkinse a Basua podařilo dosud shromáždit řadu důležitých informací o Abedim, jeho kontaktech, způsobu sestrojení bomby, financování jeho činu i místech, na kterých se pohyboval.

Policisté nicméně stále potřebují další informace a od zveřejnění Abediho fotografií si slibují, že se je dostanou od veřejnosti. Ne zcela jasné je zatím stále to, kde se Abedi pohyboval v době od 18. května, kdy se vrátil z Libye do Spojeného království, do spáchání činu.

Na vyšetřování teroristického útoku se podle policie v současnosti podílí stále kolem tisíce příslušníků různých oddělení. Prioritou zůstává snaha zjistit, zda se na plánování útoku kromě Abediho podílel i někdo další.

Británie v sobotu snížila stupeň teroristického ohrožení z nejvyššího "kritického", který představuje bezprostřední nebezpečí, na "závažný", který považuje hrozbu útoku za velmi pravděpodobnou.