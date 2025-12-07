Pokus o převrat v Beninu selhal. Prezident hlásí plnou kontrolu nad situací

Skupina vojáků ráno ve státní televizi oznámila, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta a převzala moc. Agentura AFP o něco později s odvoláním na okolí hlavy státu uvedla, že Talon je v bezpečí, armáda pokus o puč zmařila a kontroluje situaci. Vláda informovala, že kvůli pokusu o převrat zadržela 14 lidí. Pokus o puč odsoudily Africká unie a Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS).
Talon ve večerním televizním projevu podle agentury Reuters oznámil, že situace je zcela pod kontrolou. Rychlá mobilizace bezpečnostních sil věrných vládě podle něj umožnila "překazit tyto avantýry" ze strany skupiny vojáků, kteří zaútočili na státní instituce. Prezident ujistil, že "zrada nezůstane nepotrestána".
"Je to malá skupina lidí, která ovládá pouze televizi. Řádná armáda znovu převzala kontrolu. Země je zcela v bezpečí stejně jako prezident a jeho rodina," sdělil AFP už dříve během dne zdroj z Talonovy blízkosti. Podle agentury Reuters to potvrdil beninský ministr zahraničí Olushegun Adjadi Bakari, který uvedl, že většina armády je stále loajální vůči prezidentovi.
O selhání puče informoval ve videu na facebooku také ministr vnitra Alassane Seidou, podle něhož se malá skupina vojáků neúspěšně vzbouřila s cílem destabilizovat stát a jeho instituce. "Tváří v tvář této situaci zůstaly beninské ozbrojené síly a jejich vedení věrné své přísaze a státu," doplnil.
AFP s odvoláním na vojenské zdroje informovala o zadržení přibližně desítky lidí včetně možných strůjců pokusu o puč. Všichni z nich byli podle ní součástí armády. Vládní mluvčí následně upřesnil, že v souvislosti s dnešním děním zadržely bezpečnostní složky 14 lidí, neposkytl ale další detaily o jejich původu ani roli v pokusu o převrat.
Francouzská ambasáda bezprostředně po oznámení pokusu o puč na síti X sdělila, že se objevily zprávy o střelbě v blízkosti prezidentského paláce, a vyzvala Francouze, kteří se nacházejí v západoafrické zemi, aby nevycházeli z domů. Podle AFP slyšeli svědci v největším městě a ekonomickém centru Cotonou další výstřely i později dopoledne. Reuters v odpoledních hodinách informovala, že podle výpovědí svědků střelba ustala.
Skupina vojáků, která se v televizním vysílání označila za Vojenský výbor pro obnovu (CMR), uvedla, že "se sešla 7. prosince a rozhodla, že zbavuje Patriceho Talona funkce prezidenta republiky". Vojáci oznámili také zrušení ústavy i všech institucí a pozastavení aktivit politických stran. Do čela státu se měl podle nich postavit plukovník Tigri Pascal.
Talon je u moci od roku 2016 a z úřadu má odejít v dubnu příštího roku po prezidentských volbách, ve kterých nekandiduje. Hlavní opoziční stranu úřady z boje o prezidentské křeslo vyloučily, protože podle nich nemá dostatečnou podporu lidu, vládní kandidát se tak utká s umírněným oponentem.
Agentura AP uvedla, že Benin, který získal nezávislost na Francii v roce 1960, se potýkal s vojenskými puči zejména v prvních dekádách své existence. Nyní je podle ní země politicky stabilní. Talon podle AFP za dobu svého prezidentství přispěl k jejímu ekonomickému rozvoji, kritici ho ale pravidelně obviňují ze snah o omezování demokracie.
V západní Africe se od začátku tohoto desetiletí odehrálo několik vojenských pučů, mimo jiné v Mali, Burkina Fasu, Nigeru nebo v Guineji. Naposledy armáda převzala moc na konci minulého měsíce v Guineji-Bissau, kde přerušila sčítání hlasů po prezidentských volbách.