Rusové, utáhněte si opasky, jízda začíná. Jak je na tom ruská válečná ekonomika

"Vladimír Putin vám neřekne, jak velký má jeho ekonomika problém. Mají problém v leteckém průmyslu, kdy nejsou schopni vyrábět letadla. A letadla, která mají ze západu, jim postupně budou odcházet," popisuje Svoboda.
Katastrofa se podle něj odehrává v automobilovém průmyslu, uhelném průmyslu i v dalších odvětvích. "Problémů tam je opravdu hodně. Jenže pozor: žije tam 145 milionů lidí. Navíc to není zdaleka tak, že by byli izolovaní. Krach nebo zhroucení nenastane, sankce mají dlouhodobý efekt," vysvětluje Svoboda.
Evropských 19 balíčků sankcí, opatření dalších západních států nebo nejnovější Trumpovy sankce vůči Rosněfti a Lukoilu se podle něj po třech a půl letech války podepisují. Nelze ale čekat, že by se Rusko ze dne na den zhroutilo.
"Najednou máte méně peněz, omezujete zdravotnictví, omezujete školství. Je to nepříjemné, ale kvalita školství se projeví později. Vidíme to na Íránu, na Severní Koreji, na Venezuele," vypočítává Svoboda příklady zemí, které jsou pod dlouhodobým ekonomickým tlakem, ale jejich diktátorské režimy to nezničilo.
Rýsuje se náhradník Vladimira Putina? Mohlo by to být například - proti ostatním členům nejvyššího ruského vedení - relativně mladý vyjednavač Kirill Dmitrijev či někdo další? "Vždycky studentům říkám: pokud plánujete kariéru diktátora, nikdy nemějte dvojku," dodává Svoboda s tím, že pak hrozí snadná výměna.
Z války už se nevrátilo víc než 300 tisíc Rusů, proč ale skoro nikdo neprotestuje? Vysvětlení je podle Svobody poměrně jednoduché: bojovat totiž jdou lidi, kteří tam jdou dobrovolně, navíc chtějí vydělat peníze.
"Pokud měli 'štěstí', že je zabili, tak rodina dostala navíc další peníze. Velký vzestup to byl pro regiony, kde najednou lidi hodně zbohatli," popisuje smutnou realitu současného Ruska.