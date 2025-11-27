Zprávy

Namibijský politik Adolf Uunona se zbavil prostředního jména Hitler

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Namibijský politik, který se dosud jmenoval Adolf Hitler Uunona, si změnil jméno. Nechal si z úředních dokumentů odstranit druhé jméno Hitler. Fotografii jeho nového průkazu totožnosti má k dispozici agentura DPA, která ve čtvrtek o změně informovala.
Namibijský politik Adolf Uunona.
Namibijský politik Adolf Uunona. | Foto: Swapo Party of Namibia

"Nejmenuji se Adolf Hitler. Jsem Adolf Uunona," zdůraznil Uunona. Jméno tohoto místního politika, který působí v komunální politice v severním regionu Oshana, v průběhu let opakovaně přitahovalo mezinárodní pozornost. Uunona nyní deníku The Namibian řekl, že ho jeho prostřední jméno, které neodráží jeho charakter ani jeho ambice, už unavovalo.

"V minulosti jsem zažil, že mi lidé říkali Adolf Hitler a snažili se mě spojovat s někým, koho ani neznám," citoval Uunonu místní deník. Politik se už dříve výslovně distancoval od svého jmenovce a nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Jméno mu dal jeho otec, aniž by chápal jeho historický význam.

Uunona kandidoval ve středečních místních volbách za vládní Lidovou organizaci Jihozápadní Afriky - Namibie (SWAPO) do obecní rady v regionu Oshana. Místní politik je známý zapojením do komunálních záležitostí a bojem za lepší infrastrukturu.

Obsah jméno zahraničí Namibie politika

