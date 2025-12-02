"Neplánujeme jít do války s Evropou, ale pokud Evropa chce a začne, jsme připraveni hned teď," prohlásil v úterý ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský lídr zároveň obvinil evropské státy, že "stojí na straně války", a označil jejich návrhy na možné urovnání konfliktu za "zcela nepřijatelné".
Podle deníku Independent Putin naznačil, že evropské mocnosti brání snahám Donalda Trumpa o zprostředkování mírové dohody, aby následně mohly obvinit Rusko z neochoty uzavřít mír. Evropané se podle něj sami vyloučili z mírových rozhovorů tím, že s Moskvou přerušili kontakt.
Putinova slova zazněla na plenárním zasedání investičního fóra VTB Russia Calling v Moskvě, krátce před schůzkou se zmocněncem amerického prezidenta Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem.
Witkoff přiletěl do ruské metropole, aby pokračoval v rozhovorech o podmínkách možného mírového plánu mezi Ruskem a Ukrajinou. Na jeho přípravě se poslední dva týdny podíleli američtí, ukrajinští, evropští i ruští představitelé.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň uvedl, že se Kyjev s Washingtonem dohodly na nové dvacetibodové verzi mírového návrhu. Ta vychází z původního osmadvacetibodového plánu, který Spojené státy představily po předchozích jednáních s Ruskem.
"Některé věci je ještě třeba vyřešit," řekl Zelenskyj novinářům během nynější návštěvy Dublinu. Současnou fázi diplomatických jednání označil za "jeden z nejnáročnějších a zároveň nejoptimističtějších okamžiků" pro možné dosažení míru na Ukrajině.