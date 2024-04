Maďarům dal naději na změnu. Nadšení kolem Magyara ale nemusí vydržet, říká politolog

Před třemi měsíci ho prakticky nikdo neznal. Dnes plní stránky maďarského i zahraničního tisku, na náměstí dokáže přilákat desítky tisíc lidí a je považován za hlavního vyzývatele maďarského premiéra Viktora Orbána v červnových eurovolbách. Péter Magyar se během několika týdnů změnil z člověka, který byl součástí systému budovaného Orbánovou stranou Fidesz, v jeho nejhlasitějšího kritika.

V nadcházejících volbách by podle zatím posledního průzkumu veřejného mínění mohla Magyarova strana získat až 14 procent hlasů. Politologové se shodují, že Magyar přinesl mnoha zklamaným maďarským voličům především novou naději, že změna je možná.

Maďarskou politikou, které od roku 2010 dominuje premiér Orbán a jeho strana Fidesz, na počátku únoru otřásla nebývalá aféra. Vyšlo najevo, že prezidentka Katalin Nováková udělila v dubnu 2023 milost muži odsouzenému do vězení za to, že kryl sexuální zneužívání chlapců svým nadřízeným v dětském domově ve městě Bicske. Prezidentka se 10. února pod tlakem veřejného mínění a podle maďarských opozičních médií na přímý pokyn premiéra Orbána vzdala funkce hlavy státu.

Týž den na Facebooku oznámila svou rezignaci na poslanecký mandát i bývalá ministryně spravedlnosti Judit Vargová, která milost spolupodepsala. O Vargové se přitom hovořilo jako o jedničce na kandidátce Fideszu pro volby do Evropského parlamentu. Jen několik hodin po odchodu Vargové vstoupil do arény maďarské politiky Péter Magyar, její bývalý manžel.

"Byl to zcela neznámý člověk, byl to kdysi manžel ministryně spravedlnosti, byl pevně integrovaný v systému," řekla o Magyarovi profesorka Ellen Bosová, politoložka a prorektorka Andrássyho univerzity v Budapešti. Magyar za vlád Fideszu působil na ministerstvu zahraničí i v úřadu premiéra, získal také lukrativní posty v několika státních podnicích.

Po aféře kolem prezidentské milosti ale veřejně vystoupil a prohlásil, že Orbánův systém opouští. "Začal tvrdě kritizovat systémovou korupci. Že je Maďarsko zkorumpovaná země sice nikoho nepřekvapovalo, ale že to potvrdil někdo z nejužšího okruhu premiéra Orbána a konkrétně to doložil, to bylo nové," dodává Bosová.

Také podle politologa Róberta Lászlóa z nezávislého maďarského think-tanku Political Capital je pro Magyarovu popularitu zásadní, že "přichází zevnitř systému a ví, jak Orbánův svět funguje". Zároveň podle něj hovoří radikálně a lidem říká, co chtějí slyšet. "Neříká ale nic nového. Opakuje jen to, co opozice říká každý den posledních 14 let," dodal László. Důležité bylo podle něj také načasování Magyarova vstupu do politiky, které nebylo sice zcela plánované, ale ani úplně spontánní. "Zjevně jisté plány měl, jinak by si nepořizoval doma tajně nahrávky rozhovorů s vlastní ženou," řekl László.

Turné po regionech

Magyar mobilizuje společnost proti vládě v době před dvojími volbami. V neděli 9. června se uskuteční v Maďarsku volby do Evropského parlamentu a zároveň komunální volby, v nichž se hraje i o křeslo starosty dvoumilionové Budapešti. "Magyar chce porazit režim a prvním krokem na této cestě jsou volby do Evropského parlamentu," řekl László.

Z administrativních důvodů musel ovšem Magyar najít stranu, která už byla registrovaná pro evropské volby, aby mohl kandidovat. Zvolil si stranu Tisztelet és Szabadság, což v překladu znamená Respekt a svoboda. Její zkratka je navíc maďarským způsobem zápisu řeky Tisa, označované někdy za "nejmaďarštější z řek".

Poté, co se Magyarovi na začátku dubna podařilo v Budapešti přilákat na protivládní demonstraci několik desítek tisíc lidí, zahájil turné po regionech. Úterní manifestace v jihomaďarském městě Pécs - pátém největším v zemi - se podle odhadu listu Népszava zúčastnilo až 10 tisíc lidí.

Magyar přitom obratně vystupuje i na sociálních sítích. Například kandidátku do evropského parlamentu složil pomocí veřejného online hlasování, kterého se v zemi s osmi miliony oprávněných voličů zúčastnilo téměř 100 tisíc lidí. "To ukazuje, že Magyar skutečně vzbudil velký zájem," řekl k tomu László.

Reakce maďarské opozice

Velkou neznámou nyní je, komu nová hvězda politické scény nakonec uškodí nejvíce. Hlásí se sice ke konzervativním hodnotám, podobně jako Orbán, podle odborníků se ale zdá, že v nadcházejících volbách zásadně oslabí spíše opoziční strany, z nichž většina se hlásí ke středu či levici. "Zdá se, že je existenčním rizikem pro všechny opoziční strany a - ne sice existenčním - ale obrovským rizikem pro Fidesz," řekl László.

Podle Bosové pak dokládá nervozitu Fideszu mimo jiné to, že strana proti Magyarovi "spustila svou propagandistickou mašinérii", do které se zapojil i ministr Antal Rogán považovaný za "Orbánova hlavního propagandistu". Na veřejnosti se tak začaly objevovat detaily z Magyarova rozvedeného manželství s exministryní Vargovou. V provládních médiích se psalo mimo jiné o tom, že se Magyar projevoval násilnicky. V posledních dnech se v Maďarsku objevily také billboardy placené stranou Fidesz, na nichž je zobrazena předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová - už tradiční terč kampaní Fideszu - a mezi jejími sluhy, kteří servírují "válku, migraci a gender", se objevuje kromě zástupců tradičních opozičních stran právě i Magyar.

Někteří zástupci maďarských opozičních stran připouštějí, že by pro ně Magyar mohl představovat hrozbu. "Pro mou stranu je velkou hrozbou," řekl předseda pravicové strany Jobbik Márton Gyöngyösi. "Naším hlavním programem bylo představovat alternativu pro zklamané voliče Fideszu. Péter Magyar je mladý, pohledný, stal se nyní pro Maďary mesiášem," dodal.

Podle průzkumu agentury Závecz z tohoto týdne čerpá TISZA svou podporu především mezi dosavadními nevoliči a mezi voliči liberální strany Momentum a původně satirické Maďarské strany dvouocasého psa (MKKP).

Katalin Csehová, europoslankyně a členka vedení strany Momentum, řekla, že doufá, že Magyarovým cílem není zničit současnou opozici, ale přilákat nové voliče. "Musíme se všichni spojit, pokud chceme změnit tento zkorumpovaný, nenávistný, populistický režim," uvedla. Výrazně se proti Magyarovi vyhranila kandidátka MKKP do Evropského parlamentu Marietta Leová, podle níž se zařadí spíše k tradičním politikům. "Nepotřebujeme mesiáše, potřebujeme tisíce a tisíce lidí, kteří vykydají hnůj a udělají z Maďarska lepší místo," řekla.

Zvláštností celého předvolebního klání přitom je, že Magyar opakovaně prohlašuje, že se nehodlá stát europoslancem a v případě zisku mandátu se ho vzdá a bude dál pracoval v Maďarsku na porážce Orbána a jeho strany Fidesz. Podle politologa Lászlóa je však otázkou, zda bude schopen Magyar "udržet společnost ve varu" déle než čtyři měsíce. "Nejsem si jistý, jestli nadšení kolem Pétera Magyara vydrží až do roku 2026," dodal s odkazem na rok, kdy by se měly v Maďarsku konat další parlamentní volby.

