Na Pellegriniho inauguraci bude Babiš. Opozice kritizuje pozvánku pro ruskou ambasádu

Zvolený slovenský prezident Peter Pellegrini v sobotu složí slib a ujme se úřadu. V novodobé slovenské historii je prvním politikem, který bude mít zkušenosti s výkonem všech tří nejvyšších politických funkcí: v minulosti byl premiérem i předsedou sněmovny. Donedávna šéf vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) v prezidentském úřadu vystřídá Zuzanou Čaputovou.

Hlavní část ceremoniálu nástupu nové hlavy státu do funkce bude stejná jako před pěti lety. Tentokrát ho ale budou provázet přísná bezpečnostní opatření, a to v reakci na květnový atentát na premiéra Roberta Fica. Pellegrini tak bezprostředně po inauguraci patrně nezavítá mezi občany, jak to v roce 2019 učinila Čaputová.

Prezidentský slib složí v sobotu v poledne do rukou šéfa ústavního soudu na slavnostní schůzi parlamentu. Ta nebude v hlavní budově zákonodárného sboru, ale stejně jako před pěti lety v prostorách Slovenské filharmonie v centru Bratislavy. Ceremoniálu se zúčastní mimo jiné bývalý český prezident Miloš Zeman a český expremiér a bratislavský rodák Andrej Babiš, který Pellegriniho v jeho předvolební kampani podpořil.

Podle dostupných informací na inauguraci nepřijde Fico, který se zotavuje ze střelných zranění. Původně v tento den plánoval účast na summitu o míru na Ukrajině ve Švýcarsku, kde ho zastoupí šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár.

Opoziční hnutí Slovensko (dříve OLaNO) expremiéra Igora Matoviče v pátek sdělilo, že jeho zástupci se inaugurace nezúčastní. Zdůvodnilo to pozváním zástupců ruské ambasády na ceremoniál. "Je to arogantní projev absolutní ignorance vůči utrpení bezbranných obětí a projev nerespektování územní celistvosti Ukrajiny," uvedlo hnutí.

Zbylé tři slovenské opoziční strany informovaly, že na inauguraci budou zastoupeny. "Inaugurace se zúčastníme z úcty k prezidentskému úřadu. Nadále ovšem platí náš postoj ke krvavé válce na Ukrajině, kterou nevyprovokovaně rozpoutal Vladimir Putin," uvedlo nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS). Pozvánku pro ruského velvyslance, kterého při inauguraci podle slovenských médií zastoupí jiný ruský diplomat, označilo PS za nesprávný a necitlivý krok.

Právě zahraniční diplomaté podle tradice zastupují své země na slavnostním ceremoniálu složení slibu novým slovenským prezidentem.

Na sobotní odpoledne má Pellegrini, už jako nová hlava státu, naplánovanou přehlídku jednotek slovenské armády, účast na bohoslužbě a také převzetí úřadu od Čaputové, která se o další pětiletý mandát neucházela. Na slavnostní oběd Pellegrini pozval 15 mladých lidí a stejný počet seniorů na znamení mezigenerační solidarity v rozdělené slovenské společnosti. Čaputová v roce 2009 hostila seniory.

Pellegrini, který je podle průzkumů nejdůvěryhodnějším slovenským politikem, podle zveřejněného programu položí věnec k pomníku na místě tragické nehody spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. Stejně jako Čaputová v roce 2019 i Pellegrini po inauguraci položí také věnec k památníku obětí takzvané železné opony.

Osmačtyřicetiletý vládní kandidát Pellegrini v dubnovém rozhodujícím kole přímé volby porazil diplomata Ivana Korčoka, kterého v kandidatuře podporovaly opoziční strany. Pellegrini v kampani obhajoval rozhodnutí Ficovy vlády zastavit ze státních zásob vojenskou pomoc Ukrajině, která se již déle než dva roky brání ruské vojenské invazi.

Vymezil se také proti rozhodnutí české vlády přerušit kvůli rozdílným pohledům na některá zahraničněpolitická témata mezivládní konzultace se Slovenskem. Letos v únoru Pellegrini při hlasování sněmovny ještě jako její předseda podpořil změny v trestním právu, které kritizovala Čaputová, slovenská opozice i evropské instituce a které v zemi vyvolaly sérii protivládních demonstrací.

Video: Čaputová a Pellegrini vyzvali k opuštění bludného kruhu nenávisti (16. 5. 2024)