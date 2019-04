"Paříž pláče pro svou paní." Světová média píší o požáru katedrály Notre-Dame

Srdce v plamenech, tragédie, katastrofa, šok pro národ - taková slova se v úterý objevují v titulcích článků francouzských listů o pondělním požáru pařížské katedrály Notre-Dame. O tragédii píší v souvislosti s požárem pařížské katedrály i zahraniční deníky, některé hovoří i o zničení kulturního symbolu Evropy.

"Plameny zdevastovaly Notre-Dame, symbol evropské kultury", nadepsal na titulní straně článek o požáru pařížské katedrály například španělský deník El País, který podobně jako mnohé deníky připojil fotografii hořící a hroutící se věže Notre-Dame. I katalánský deník La Vanguardia na titulku označil katedrálu za "evropský symbol".

Britský deník The Times vyšel s titulkem "Boj o záchranu Notre-Dame". "Jen pět hodin trvalo, aby byla zdevastována katedrála stará 855 let," napsal také deník The Times. I deník The Daily Telegraph otiskl na titulní stránce hořící katedrálu a připojil titulek "Paříž pláče pro svou milovanou paní".

"Toto mistrovské dílo v srdci Paříže zažilo války a rabování… Nikdy předtím ale nebylo postiženo tak velkým ohněm," píše v úvodníku deník Le Figaro, který na titulní stránce otiskl fotografii hořící věže katedrály s titulkem "Katastrofa".

I hospodářský deník Les Échos má na první stránce obraz hořící katedrály s titulkem Tragédie v Paříži. List připomíná, že škody, které požár způsobil, je stále těžké odhadnout.

Deník Le Parisien hovoří o smutku a slzách a popisuje, jak pozdě do noci přicházeli Pařížané i turisté ke katedrále zpustošené plameny smutní a plni úzkosti. "Nikdo nechce jít domů, všichni tu zůstávají, bezmocní nad tou katastrofou," popsal noc u pařížské katedrály Le Parisien.

"Tohle místo přežilo staletí a řadu konfliktů, má matka mi vždy říkala, když za války procházela kolem katedrály Notre-Dame: dokud ta stojí, nic nám nehrozí," řekl deníku Le Parisien osmapadesátiletý muž, který pondělní požár označil za vzkaz a příležitost pro Francii. Podle něj by se Francouzi měli v této době, kdy "roste napětí a nenávist a země je v plamenech", sjednotit.

Britský deník The Guardian označil požár za "peklo". "Policie se domnívá, že to peklo začalo náhodou a může souviset s rekonstrukcí katedrály," napsal The Guardian. Bulvární deník The Sun použil na titulní straně slovní hříčku, když k fotografii hroutící se věže katedrály připsal Pařížská katedrála v plamenech "Notre Doom" (Naše zkáza). Také belgický deník Le Soir otiskl na první straně fotku hořící věže katedrály Notre-Dame a připsal k tomu titulek "Plameny a slzy".

Německý Süddeutsche Zeitung věnoval polovinu své titulní strany fotce požáru pařížské katedrály s nadpisem Hořící srdce a podtitulkem "Požár těžce poškodil světoznámou stavbu, ale zasáhl také lidské duše". Další zprávou dne na titulní straně německého deníku je obžaloba exšéfa koncernu Volkswagen Martina Winterkorna z podvodu.