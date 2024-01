Paralympijský vítěz Pistorius je venku z vězení. Přítelkyni zastřelil na Valentýna

Šestinásobný paralympijský vítěz Oscar Pistorius byl podmínečně propuštěn z vězení. Na svobodu se dostane necelých 11 let poté, co na Valentýna skrz dveře koupelny několikrát střelil svou přítelkyni Reevu Steenkampovou. O jeho propuštění bez dalších podrobností informovala vězeňská služba Jihoafrické republiky. Očekává se, že Pistorius bude žít v domě strýce, kde bydlel i v době procesu.

Pistorius se háhíl tím, že střílel v domnění, že jde o zloděje. Původně byl v roce 2014 odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud čin překvalifikoval na vraždu a poslal atleta za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců.

S první žádostí o podmínečné propuštění vloni v březnu Pistorius neuspěl. Kvůli chybně určenému datu, kdy si začal trest odpykávat, soud jeho žádost zamítl se zdůvodněním, že nestrávil ve vězení minimální požadovanou dobu. Po přezkoumání případu byla jeho druhá žádost o podmínku v listopadu schválena.

Dalších pět let nyní bude Pistorius pod dohledem probačního úřadu a nebude smět opustit oblast Pretorie. Dál bude muset navštěvovat program na zvládání vzteku a další program věnující se boji proti násilí na ženách. Navíc se bude muset zapojit do veřejně prospěšných prací.

"Podmínka neznamená konec trestu. Je to stále jeho součást. Znamená to jen, že si vězeň odpyká zbytek trestu mimo nápravné zařízení," citovala agentura AP mluvčího vězeňské služby Singabakha Nxumala. "Bude to tak, že panu Pistoriusovi bude přidělen dohlížející úředník. Ten s ním bude pracovat, dokud jeho trest nevyprší. Musíme být informování o jeho každé jednotlivé aktivitě," dodal. Podle úřadu trest vyprší 5. prosince 2029.