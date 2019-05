před 53 minutami

Papež František na návštěvě Bulharska vyzval tamní obyvatele i vládu, aby byli vstřícnější vůči migrantům. Podle papeže by si měli uvědomit, že běženci utíkají před válkou a bídou. Informovala o tom agentura AP. Cílem papežovy třídenní cesty do Bulharska a Severní Makedonie je také zlepšit vztahy s tamními pravoslavnými církvemi. Papež v Sofii mimo jiné navštíví uprchlické centrum a odslouží mši. Bulharská středopravá vláda zastává odmítavý postoj k migrantům, odmítla se připojit ke globálnímu paktu OSN o migraci. Do Bulharska v uplynulých letech přicházeli uprchlíci přes tureckou hranici. Jejich počet snížil plot, který bulharská vláda postavila podél hranice.