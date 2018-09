Pákistánský soud nařídil propustit expremiéra Šarífa, na verdikt si počká na svobodě

před 1 hodinou

Pákistánský soud rozhodl propustit na kauci expremiéra Naváze Šarífa, jeho dceru a zetě vězněné za korupci. Na závěrečný verdikt odvolacího procesu tak budou čekat na svobodě, informovala agentura Reuters. Pákistánský protikorupční soud poslal letos v červenci bývalého předsedu vlády Šarífa na deset let do vězení. Uznal ho v nepřítomnosti vinným z korupce v souvislosti s nákupem luxusních bytů v Londýně, na který nemohly příjmy z legálního podnikání Šarífa ani jeho příbuzných stačit. Jeho dcera dostala sedmiletý trest a její manžel roční trest odnětí svobody. Odsouzení byli zatčeni týden po vynesení rozsudku, když se před parlamentními volbami vrátili z Londýna do Pákistánu.