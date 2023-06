Pro Srby je Česko branou do Evropské unie, říká ředitelka nového českého centra

Česká centra, která mají za cíl propagovat zemi v zahraničí, slaví 30 let. K výročí otevírají novou pobočku v Bělehradu. Bude to vůbec první české kulturní centrum na západním Balkáně a pro jeho novou ředitelku Lucii Orbók je to splněný sen. "Je důležité, že centrum konečně vzniká. Vstupujeme tím do velmi důležitého regionu, a to jak strategicky, tak historicky," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

První úkol nové ředitelky, která do srbské metropole zamíří v červenci, bude navázat co nejlepší kontakty. To bude zvlášť v současné situaci zvýšeného napětí v regionu potřeba. Koncem května vypukly demonstrace a násilné střety na severu Kosova, kde žije početná srbská menšina. Tamní místní volby totiž vyhráli starostové z albánských stran a etničtí Srbové hlasování bojkotovali. Na situaci reagovalo zvýšenou vojenskou pohotovostí i sousední Srbsko, které nezávislé Kosovo neuznává a považuje ho za své území. Právě Česká republika je naopak jednou z méně než stovky zemí, které samostatnou Kosovskou republiku uznaly a v rámci jednotek NATO dál pomáhají hlídat její hranice. Orbók, která v letech 2015 až 2020 vedla České centrum Budapešť, ale zdůrazňuje, že i přes politické neshody mají Srbové k Čechům a hlavně české kultuře velmi blízko. "To, jak vnímají samotné Čechy, je asi otázka přímo na Srby, která by vyvolala dlouhou diskusi. Ale naše společná historie je velmi dlouhá," říká. Připomíná, že právě čeští architekti postavili velkou část hlavního města. "Nejvýznamnější srbští filmaři studovali na FAMU v Praze. Srbové také rádi čtou českou literaturu, a to nejen klasickou, ale i současnou. Nakladatelé často žádají na ministerstvu kultury o grant pro překlad a je vidět, že jsou jen o rok nebo dva zpožděni oproti českému trhu," popisuje Orbók český vliv. Kurzy češtiny i úklid hor Obrovský zájem je podle ní i o studium češtiny. Už nyní, před otevřením centra, je na místě několik lektorů a další se brzy přidají. "Česko je pro ně takovou vstupní branou do Evropské unie," vysvětluje ředitelka, proč se tolik místních zajímá o možnost práce nebo studia u nás. Související Na severu Kosova pokračovaly protesty Srbů, zraněni jsou i členové jednotky KFOR Srbsko, stejně jako okolní státy, si žádost o členství v EU podalo v roce 2009 a od té doby se k unii i jejím hodnotám pomalu posouvá. Jak Orbók připouští, o tom, jak blízko má Srbsko k Bruselu, rozhoduje vždy momentální vláda. Ačkoliv některé evropské dotační projekty nebo vzdělávací program Erasmus+ využívají Srbové už dnes. Srbsko je ale v současnosti i strategicky důležité. Společně s ruskou invazí na Ukrajinu sílí vliv Moskvy na západním Balkáně, kterému se Evropská unie snaží vzdorovat. "Česko má zcela jednoznačný postoj k válce na Ukrajině, který můžeme v zemi akcentovat," upozorňuje Orbók. Další oblasti, které si nová ředitelka bere za vlastní a na které chce v rámci svého postu upozorňovat, jsou ženská práva, udržitelnost nebo práva sexuálních menšin. "V Srbsku je nádherná, panenská krajina, ale místní tam klidně vyhodí vlastní odpadky. Myslím, že v tom je střední Evropa už o hodně dál. Chtěla bych se zkusit propojit s místními neziskovkami a například je inspirovat projekty, jako bylo u nás Ukliďme Česko." Získat si srdce Podle vzoru Českého centra v Egyptě, které také spadá pod příspěvkovou organizaci českého ministerstva zahraničí, by ráda uspořádala výstavu, jež by vyzdvihovala významné ženy napříč profesemi. "Beru to jako svou osobní misi," dodává Orbók s tím, že je sama zvědavá, jak se jí bude jako ženě ve vedoucí pozici v Bělehradu dařit. "Nebudu v tom sama, v Bělehradě je spousta kolegyň v jiných institutech a zpočátku se právě jich budu ptát, jak se jim v zemi působí." Související Zrada spojence? Kreml podezírá Srbsko, že přes Slovensko prodává munici Ukrajincům Spolupráce se Srby se ale nebojí. "Říká se, že to, co nejde tradiční diplomacií, se může podařit skrze soft power. Že získáme na svou stranu srdce lidí, když to řeknu takhle poeticky, až pateticky," doufá Lucie Orbók. "Kulturní diplomacie je důležitou součástí prezentace jakéhokoli státu v zahraničí, v případě těch menších je o to podstatnější. Často se setkáváme se zažitými klišé o Česku, která se snažíme měnit a posouvat prostřednictvím nejrůznějších projektů," souhlasí Ondřej Černý, generální ředitel Českých center. Orbók s trochou nadsázky dodává, že v Bělehradě jí velmi pomůže i umístění nového sídla. Budovu nechali v roce 1928 postavit čeští krajané v tehdejší Jugoslávii a je v ní ukrytý i divadelní sál pro až 200 hostů. Venku leží zelený park, jeden z mála v centru srbské metropole, kam se v horkých letních dnech rádi přijdou zchladit i náhodní kolemjdoucí. "Určitě zahájíme v létě celou řadou open air večerů," dodává žena. Lucie Orbók v novém Českém centru v Bělehradě | Foto: osobní archiv Lucie Orbók

