Chorvaté otevřeli kontroverzní most. K Dubrovníku se dojede o půl hodiny dřív

Chorvatsko tento týden otevřelo most, kterým si propojilo pevninskou část na jihu. Turistům se tak zkrátí cesta do oblasti s historickým městem Dubrovník. Země čelila kritice, že nechala most postavit čínskou firmu. Proti stavbě se bouří Bosna a Hercegovina, přes kterou se muselo projíždět při cestě do Dubrovníku.

Nový chorvatský most zkrátí turistům cestu na jih země. Nově nebudou muset jezdit přes Bosnu a Hercegovinu. | Video: Reuters, Associated Press

Most je dlouhý 2,4 kilometru a klene se nad Jaderským mořem mezi vesnicemi Komarna na pevnině a Brijesta na poloostrově Pelješac. Cestovatelům, kteří pojedou ze severu Chorvatska, usnadní přístup k jedné z nejvýznamnějších turistických destinací země - středověkému městu Dubrovník, zapsanému na seznamu světového dědictví UNESCO.

Turisté se tak budou moci vyhnout úzkému, asi deset kilometrů širokému pobřežnímu koridoru patřícímu Bosně a Hercegovině, kde při kontrolách na hranicích vznikaly dlouhé kolony. Využití mostu je navíc bezplatné. Zdroje z Evropské unie podle CNN tvrdí, že se cestování podél jadranského pobřeží zkrátí o 37 minut.

"Cestování touto částí země bude od nynějška mnohem praktičtější a příjemnější. Jsme obzvlášť hrdí na to, že most se svým komplexním a jedinečným designem zajímavým způsobem změnil výhled na Malostonský záliv," uvedl ředitel Chorvatského turistického sdružení Kristjan Staničić. Podle něho je stavba jedním z nejdůležitějších strategických projektů v historii Chorvatska.



"Je to dějinná událost," hlásají chorvatská média



"Není to luxus, ale nutnost," označil stavbu chorvatský premiér Andrej Plenković. Most vyšel v přepočtu na 12,9 miliardy korun, z nichž 8,7 miliardy korun poskytla Evropská unie. Most postavila čínská firma, která v roce 2018 vyhrála výběrové řízení.

Pelješacký most kritizoval sousední stát Chorvatska. Bosna a Hercegovina v minulých letech opakovaně žádala, aby se realizace projektu zastavila. Argumentovala tím, že stavba poruší její právo přístupu k otevřenému moři. To Záhřeb odmítl s tím, že největší rozpětí mezi pilíři 285 metrů spolu s výškou 33 metrů zabezpečují bezproblémový průjezd lodí do jediného bosenského přístavu Neum.

Koridor přes bosenské území, který rozděluje chorvatskou Dalmácii na dvě části, vznikl v roce 1699 v době Osmanské říše. Jeho cílem bylo zajistit, aby tehdejší Dubrovnická republika nehraničila s konkurenčními Benátkami. Dokončení mostní konstrukce proto místní média vykreslovala jako dějinnou událost a dovršení více než tři století starého snu o spojení chorvatského území do jednoho celku.