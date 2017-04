Čekejte ostrou reakci rozzuřených Rusů. Ztratí zábrany, varují experti po Trumpově útoku v Sýrii

před 2 minutami

Noční raketový útok USA na syrský režim prezidenta Bašára Asada může podle bezpečnostních expertů spustit malou studenou válku mezi Spojenými státy a Ruskem. "Jsme velmi blízko situaci, kdy se ruský prezident Vladimír Putin i se svými generály zatvrdí a bez ohledu na cokoliv i kohokoliv začne razantně posilovat vojenskou přítomnost Ruska na východních a jižních hranicích s NATO. Pak bychom opravdu mohli mít novou studenou válku v malém," tvrdí někdejší šéf české vojenské rozvědky František Štěpánek.

Praha - Mezi Spojenými státy a Ruskem vzniká pátečním americkým útokem v Sýrii velmi výbušná situace.

I nechtěná maličkost může přerůst v eskalaci vztahů mezi těmito mocnostmi, varují čeští bezpečnostní experti a diplomati.

Zasáhne to i Ukrajinu

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý například nepochybuje, že raketový útok USA na režim Bašára Asada se výrazně promítne i do vyostření konfliktu na východní Ukrajině: "Tam se Rusko nepochybně zatvrdí a ještě zvýší už tak nemalou podporu separatistů," říká Šedivý.

Jako protiakci na raketový útok v Sýrii může Kreml podle něj výrazně posílit svou vojenskou přítomnost na východních a jižních hranicích s NATO.

"Bude se týkat citelného posílení ruského vlivu na Balkáně a především v Srbsku," dodává Šedivý a varuje, že po pátečním útoku může vyeskalovat i násilí v samotné Sýrii.

"Asadova armáda má ve výzbroji velmi účinné protiletecké a protiraketové ruské systémy S-300. Pokud je proti americkým letounům použije, může to ten konflikt ještě více vyostřit a zamotat. Rusové mají navíc na svou ochranu v Sýrii ještě výkonnější systémy S-400," varuje Šedivý.

Američané si během nočního útoku dali velký pozor, aby jejich rakety Tomahawk nezasáhly i ruské cíle. Vztahy obou zemí to ale i tak vyostří.

"Vzájemné napadení nikdy nejde v podobných situacích vyloučit. Ta hranice je vždy velmi tenká. A byla určitě při tomto raketovém útoku," vysvětluje bývalý šéf české vojenské rozvědky František Štěpánek.

Lekce Asadovi, Obamovi a zároveň i Moskvě

Raketový úder nebyl totiž podle Štěpánka jen tvrdou lekcí Washingtonu syrskému prezidentu Asadovi, ale taky Moskvě.

Šlo o ukázku rozhodnosti nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

"To se podle mě Rusům ani trochu nelíbí. Vojensky působí v Sýrii už poměrně dlouho a najednou se jim do toho začnou nekompromisně míchat Američané," míní Štěpánek.

Jiný přední český expert na bezpečnost a terorismus Lukáš Dyčka z Univerzity obrany ale věří, že zvítězí pragmatismus Američanů i Rusů, který je dříve či později přivede k jednacímu stolu.

"Rizika studené války existují, ale přesto si myslím, že tak daleko to nedojde, že jde jen o dočasné napětí mezi USA a Ruskem," říká Dyčka.

Poukazuje i na jiný nedávný případ.

I po sestřelení ruského bombardéru tureckou stíhačkou v listopadu 2015 to vypadalo s rusko-tureckými vztahy velmi kriticky.

Prezidenti obou zemí se ale později velmi rychle a pragmaticky usmířili.

Není to úplné překvapení

Experti navíc upozorňují, že americký raketový útok na Sýrii není z hlediska Národní bezpečnostní strategie USA (přijaté po teroristických úderech na Spojené státy v září 2001) až takovým překvapením.

Stojí v ní, že USA se "zaměří na boj proti mezinárodnímu terorismu, který se může spojit s tzv. darebáckými státy, potenciálními vlastníky zbraní hromadného ničení, v rámci čehož můžou být ohroženy americké zájmy, území i občané USA".

"Toho se teď Donald Trump taky přesně drží. Termín 'darebácký stát' (rogue state) se znovu objevuje stále častěji v prohlášení amerických politiků," připomíná Štěpánek.

Nevíme, kdo zabíjel

Generál Šedivý považuje podporu strategickému aliančnímu spojenci - USA - za velmi důležitou. Upozorňuje ale na řadu nejasností, které americký útok na Asada provázejí.

"Zatím pořád stoprocentně nevíme, kdo vlastně v Sýrii chemické zbraně použil. Až na místě to může zjistit jen tým speciálně školených armádních expertů a zdravotníků. Nikdo jiný. Pokud je tam Američané, Britové či Francouzi nějak dopravili a mají věrohodné informace o chemickém útoku Asadova režimu, pak by to měli co nejdříve jasně říct. V takovém případě by byl raketový útok zcela namístě," tvrdí Šedivý.

Pokud ale podle něj jasné důkazy nemají, je to problém. I přes to, že je i pro Šedivého syrský prezident Asad "zcela nepřijatelnou personou."

"Unáhlených vojenských akcí bylo kvůli ne vždy přesným a ověřeným informacím už dost. V sázce je až příliš mnoho, než abychom se mohli spoléhat na emotivní argumenty laiků z místa, kteří se jen domnívají, že chemickými zbraněmi zaútočilo Asadovo letectvo," říká Jiří Šedivý.

Bezpečnostní expert Lukáš Dyčka z Univerzity obrany ale dodává, že tyto otazníky už nová realita nezadržitelně zatlačuje do pozadí.

"Teď už je vlastně úplně jedno, zda Asad stojí za chemickým útokem, anebo ne. Od chvíle, kdy USA zaútočily na syrský režim, vzniká úplně nová realita," uzavírá Dyčka.

Prezident Donald Trump sdělil Američanům, proč nařídil útok na syrské letiště, odkud měl být veden chemický útok na civilisty v provincii Idlib. | Video: Asociated Press | 01:25

autor: Jan Gazdík