Lékaři v USA úspěšně transplantovali prasečí ledvinu člověku. Hovoří o milníku

Týmu lékařů z nemocnice v americkém Bostonu se jako prvním na světě podařila úspěšná transplantace ledviny z geneticky modifikovaného prasete živému člověku. Nemocnice Massachusetts General Hospital to oznámila s tím, že se dvaašedesátiletému pacientovi po operaci daří dobře a brzy by mohl být propuštěn.

Deník The New York Times píše, že tento průlom dává naději statisícům Američanů s nemocnými ledvinami. Chirurgové čtyřhodinovou transplantaci provedli v sobotu, uvádí prohlášení nemocnice. Nová ledvina podle lékařů záhy začala vytvářet moč. Orgán byl odebraný z prasete, na němž spolupracovníci nemocnice provedli desítky genetických úprav metodou CRISPR s cílem zlepšit kompatibilitu s člověkem.

Experiment navazuje na roky pokroku v oboru xenotransplantace, jak se označuje snaha nahrazovat nefunkční lidské orgány těmi zvířecími. Po desetiletí koncept nefungoval, neboť lidský organismus zvířecí tkáň odmítal, napsala agentura AP. V posledních letech se však lékařům podařilo pacientům transplantovat prasečí srdce. Dva muži, kteří jej v USA dostali loni a předloni, ovšem zemřeli do několika týdnů.

"Úspěch této transplantace je vyvrcholením úsilí tisíců vědců a lékařů trvajícího několik desetiletí," uvedl jeden z lídrů projektu Tatsuo Kawai. "Je nám ctí, že jsme při tomto milníku sehráli významnou roli. Doufáme, že tento přístup k transplantacím nabídne záblesk naděje milionům pacientů na celém světě, kteří trpí na selhání ledvin," dodal.

Nemocnice také vyzdvihuje odvahu pacienta Richarda Slaymana, který si nechal orgán voperovat. Muž se mnoho let potýkal s cukrovkou a na konci roku 2018 dostal novou ledvinu od zesnulého dárce. Po necelých pěti letech ale transplantovaná ledvina začala selhávat a Slayman musel znovu začít chodit na dialýzu, což je procedura, při níž je uměle nahrazována funkce ledvin.

Pokud by se z transplantací ledvin z geneticky upravených zvířat stala běžná praxe, dialýza by se mohla stát přežitkem, řekl The New York Times další člen nemocničního týmu Leonardo Riella. Na dialýzu musí v USA chodit přes 800 tisíc lidí a více než sto tisíc jich v zemi čeká na transplantaci ledviny. Každý rok tisíce takovýchto pacientů umírá.