Německo zesílí mobilní kontroly v pohraničí s Českem. Cílem je boj s převaděči

Německá policie s okamžitou platností zahajuje na hranicích s Českem a Polskem zesílené pružné a mobilní kontroly. Cílem je boj proti převaděčům. Ve středu to oznámila spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Český ministr vnitra Vít Rakušan potvrdil, že kontroly navazují na vzájemnou dohodu. Nebudou stacionární, ale přizpůsobené aktuální situaci.

Ministryně vnitra Faserová kontroly odůvodnila tím, že Německo musí bezpodmínečně zastavit převaděče. "Kvůli maximálnímu zisku dávají všanc lidské životy. Proto spolková policie okamžitě začíná s dodatečnými flexibilními kontrolami v klíčových místech pašeráckých tras na hranicích s Českem a Polskem," vysvětlila Faeserová.

Kontroly podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) navazují na dohodu. "Společné policejní akce na hranicích jsou zaměřené na účinný boj proti převaděčům," oznámil Rakušan. Připomněl, že ve středu odpoledne bude policejní prezident Martin Vondrášek jednat se svým německým spolkovým protějškem Dieterem Romannem. Vondrášek bude v 16:30 komentovat výsledek jednání.

Německo prozatím nezavede stacionární kontroly po vzoru těch, které na vybraných místech provádí od roku 2015 na pomezí s Rakouskem. Zavedení takových kontrol ale Faeserová nevylučuje, v minulosti je opakovaně označila za poslední možnost. Faeserová je pod tlakem regionů a konzervativní opozice, aby zastavila nelegální migraci. Do konce srpna v zemi požádalo o azyl 204 tisíc lidí. Očekává se, že do konce roku může být takových žádostí až 400 tisíc.

Řidiči se musí připravit na zdržení

Ačkoli nově ohlášené dodatečné kontroly nebudou mít povahu stálých hraničních kontrol, musí se řidiči při cestě do Německa z Polska a Česka připravit na možná zdržení. Místa prohlídek nelze předem určit, protože se budou často měnit. Hlídky budou přímo na hranici a také v pohraničním regionu. Spolková policie se bude zajímat nejen o doklady, ale může nahlížet i do kufrů aut a ložných prostorů dodávek a nákladních aut. Očekávat lze zesílenou ostrahu ve vlacích a na nádražích v pohraničí. Podle Faeserové chce policie postupovat bez zbytečných dopadů na přeshraniční provoz.

"Chceme flexibilními a mobilními kontrolami na střídavých místech zabránit pašerákům v jejich činnosti. Zároveň chceme, aby kontroly měly na běžný život, obyvatele a hospodářství co nejmenší dopad," řekla. Kolik spolkových policistů Německo do pohraničí vyšle, Faeserová s ohledem na boj proti převaděčům neupřesnila, budou to však stovky dodatečných policistů.

Ministryně rovněž řekla, že Berlín na zesílených kontrolách spolupracuje s regiony i se sousedy. "S našimi sousedními státy Českem a Polskem a spolkovými zeměmi Saskem a Braniborskem jsme kvůli těmto dodatečným opatřením v těsném kontaktu," prohlásila. Dodala, že Německo má štěstí, že Česko a Polsko jsou ochotné spolupracovat.

Rakušan v pondělí v pořadu Ptám se já na webu Seznam zprávy uvedl, že se s Faeserovou o víkendu domluvil na tom, že němečtí policisté společně s českými budou moci dohlížet na migrační situaci už na české straně hranice. Obě země podle něj také chystají společné akce proti převaděčům. Pokud přinesou výsledek, Faeserová nebude uvažovat o stálých kontrolách na hranicích, doplnil Rakušan.

VIDEO: "Litují, že se na cestu vydali." Novinářka o mrazivých zkušenostech uprchlíků na moři (25.7.2023)