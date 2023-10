Příběh nejstrašidelnějšího domu v USA. Umučení otroci děsili i Nicolase Cage

Nejstrašidelnější dům Spojených států, kde se děla zvěrstva, která nahánějí hrůzu i po téměř dvou stech letech. Šedě omítnuté zdi honosného sídla uprostřed New Orleans skrývají příběh jako vystřižený z krvavého hororu. Rozpoznat historická fakta od děsivých povídaček, které místní vyprávějí turistům, je ale složité.

Od naší zvláštní zpravodajky - "Nechoďte tím podloubím. Copak jste neslyšeli, že vám to přinese neštěstí?" volá průvodkyně Nika v New Orleans na skupinku lidí, která jakoby nic prochází kolem šedého domu ve stylu amerického klasicismu. Rezidenci v srdci zdejší historické Francouzské čtvrti Američané považují za nejstrašidelnější dům v celých Spojených státech. Za šedými zdmi honosného sídla se v první polovině 19. století odehrávala jen stěží představitelná zvěrstva. Jeho majitelka Delphine LaLaurie tu trýznivě vraždila své otroky.

Obyvatelé New Orleans dodnes věří, že dům na 1140 Royal Street, jen kousek od břehu řeky Mississippi, je prokletý, a kdo se projde na chodníku podél něj, tomu se stane v životě něco tragického. Ulice jižanského města, proslaveného nekonečnou zábavou, jazzem a kreolskou kuchyní, dávají duchařské atmosféře vyniknout. A obzvlášť teď na Halloween. Některé balkony zdobí postavy smrtek, před vchody svítí děsivě vyhlížející vyřezané dýně.

"V Evropě měli nejznámější sériovou vražedkyni Alžbětu Báthoryovou. Ta zabíjela mladé panny a koupala se v jejich krvi, protože věřila, že díky tomu omládne. V Americe máme Delphine LaLaurie," říká Nika turistům, kteří si zaplatili jednu z mnoha večerních duchařských výprav v centru New Orleans. Pro město v Louisianě jsou typické asi stejně jako pro Čechy prohlídky hradů a zámků.

"Ještě nedávno v domě našli další ostatky umučených otroků," přibližuje mladá průvodkyně a začíná vyprávět příběh o dceři bohatého plantážníka narozené jako Marie Delphine Macarty. Ve čtrnácti letech ji rodiče provdali za prvního, o mnoho let staršího manžela, který nedlouho nato zemřel. Delphine se vdala podruhé. I tento muž přišel o život. Potřetí si Delphine vzala výrazně mladšího lékaře Leonarda Louise Nicolase LaLaurieho. Doktorský titul získal jen stěží, příliš dobrý ve svém oboru nebyl.

S manželem se Delphine LaLaurie přestěhovala do luxusní vily ve Francouzské čtvrti. Delphine coby jedna z nejvlivnějších žen tehdejšího New Orleans v domě pořádala večírky pro smetánku. O hosty se starali černošští otroci, kteří se v tu až podezřele hodně střídali. Jedna sousedka vypověděla, že viděla černošskou holčičku, jak vylekaná utíká před majitelkou domu, která ji pronásledovala až na střechu. Když už dívka neměla kam utéct, skočila dolů a na následky pádu zemřela.

Zubožení otroci

Přelom v životě Delphine LaLaurie a vlastně i historie New Orleans nastal v dubnu 1834. V jejím sídle vypukl požár. Lidé, kteří jej pomáhali hasit, zjistili, že ho založila otrokyně přivázaná ke sporáku v kuchyni. Nakonec přežila jen taktak. Překvapení sousedé se ženy ptali, proč to udělala. "Raději bych zemřela než dál sloužit v tomto domě," odpověděla jim údajně.

Podivně působilo i to, že jim Louis LaLaurie nejprve nechtěl povolit přístup do ložnice v podkroví. Když se jim tam nakonec podařilo proniknout, naskytl se jim strašlivý pohled. V místnosti byli svázaní otroci v zuboženém stavu, další v klecích. Delphine by je klidně nechala uhořet. Otroci měli amputované končetiny, vydloubané oči, jejich kosti byly zlámané do nepřirozených poloh, v puse měli výkaly. V místnosti se prý nacházely chirurgické nástroje dokazující, že manželé na otrocích zkoušeli nejrůznější operační zákroky. Část sluhů už nešlo zachránit, další zemřeli při přesunu do bezpečí. Delphine LaLaurie bývají přičítány vraždy stovky lidí.

Delphine za své činy ale nikdy nepykala. Když se o hrůzném zacházení dozvěděli obyvatelé New Orleans, vtrhli do domu a začali ho ničit. Delphine se mezitím podařilo prchnout do Francie.

V roce 2007 dům koupil herec Nicolas Cage za 3,4 milionu dolarů. "Někteří vlastní nemovitosti na pláži, já mám strašidelný dům. Mám rád trochu tajemna a ten dům ho v sobě má. Některé historky o něm jsou opravdu hororové," nechal se tehdy slyšet.

Moc dlouho v něm ale nepobyl. V roce 2009 o něj přišel v exekuci. Podle místních se ve vile zdržoval jen několik týdnů a v tu dobu ho vídali v centru města opilého namol, což považovali za další důkaz toho, že dům nepřináší nic dobrého.

Dnes jej vlastní ropný magnát z Texasu, trvale v něm ale nebydlí. Vilu uklízí paní z Latinské Ameriky. "Nikdo jiný by to dělat nechtěl. Je hluboce věřící a před a po každém úklidu jde do kostela pokřižovat se svěcenou vodou a pomodlit se. V budově musí mít pořád rozsvíceno, jinak by do něj nevstoupila," uzavírá Nika příběh o nejstrašidelnějším domě USA. Doteď někteří z domu slýchávají nářek mučených otroků. Popisuje také, že nedávno na prohlídce měla malou holčičku, která vběhla na chodník pod balkon, rozbrečela se a tvrdila, že slyší z domu pláč.

Hororové rozměry

Příběh inspiroval i třetí řadu populárního amerického seriálu American Horror Story. V něm Delphine LaLaurie ztvárněná herečkou Kathy Batesovou otrokům zaživa vyřezávala orgány a nasazovala jim býčí hlavu. I když tato série vznikla před deseti lety, fanoušci ze všech koutů USA pořád do New Orleans jezdí. Chtějí se podívat na skutečné místo a poslechnout si opravdový příběh Delphine LaLaurie.

Pravdou je, že se ho tak úplně nedozví. Jedním z mála doložitelných historických faktů je, že se manželé LaLaurieovi k otrokům chovali opravdu krutě. Podrobnosti jsou ale zahalené v mlze. Jak to tak u podobných legend bývá, příběh po čase nabobtnal do hororových rozměrů. A opakovaným vyprávěním se do něj dostaly ty nejodpornější činy, které si na lidech můžeme představit. Jestli se ale skutečně staly, není jasné.

Spisovatelka Kala Ambrose v knize Spirits of New Orleans poukazuje na to, že pověsti o krutosti Delphine LaLaurie roznášeli lidé, kteří jí záviděli postavení, bohatství a krásu. A otevírá otázku, zda skutečným viníkem nebyl její manžel. "Bylo o něm známo, že je asociální člověk, který se raději věnuje uvnitř domu chirurgické práci," píše. Její teorii podporuje i fakt, že se s ním Delphine chtěla rozvést. Zdůvodňovala to tím, že ji bije a zneužívá.

Spisovatelka Carolyn Morrow Long si dala tu práci, že detailně studovala dobové záznamy a novinové články. Dospěla k závěru, že ne všechny povídačky okolo strašidelného domu se dají dokázat.

"Nikdy se nedozvíme, jak moc je příběh přesný a nakolik je přibarvený. Co však nejde popřít, jsou četné zdroje a očitá svědectví o krutých a nelidských podmínkách, v nichž LaLaurieovi drželi své otroky. Taky je třeba poznamenat, že dokud se neprovdala za doktora Louise LaLaurieho, nikdo ji ze špatného zacházení s otroky neobviňoval," stojí na stránkách společnosti Ghost City Tours nabízející duchařské prohlídky po New Orleans.

Web navíc upozorňuje na podobnost s Čachtickou paní, kterou při prohlídce turistům zmiňuje i průvodkyně Nika. Legendy o tom, co dělala uherská šlechtična poddaným, se podobají způsobům, jakými Delphine zacházela s otroky. Je tedy možné, že v New Orleans si prostě jen chtěli vytvořit vlastní Alžbětu Báthoryovou.