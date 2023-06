Nejasností kolem ponorky přibývá. Experti už před pěti lety varovali před katastrofou

Už před několika lety odborníci varovali provozovatele ponorky Titan, která se nyní ztratila při plavbě k vraku zaoceánské lodi Titanic, před možnými "katastrofickými" problémy. Vyzvali ho také, aby podmořské zařízení podstoupilo certifikační proces. Jak se ale nyní ukázalo, firma to odmítla.

Aby se ponorka Titan soukromé společnosti OceanGate potopila k Titanicu, musí vydržet tlak ve čtyřech tisících metrech pod hladinou. Množí se však zprávy, které zpochybňují bezpečnost plavidla. Více než tři desítky oceánografů, průzkumníků mořských hlubin, inženýrů a představitelů firem vyrábějících ponorky už v roce 2018 vyjádřili obavy, že "experimentální přístup" firmy může vést ke katastrofickým problémům.

V dopise, který před lety poslali šéfovi firmy Stocktonovi Rushovi, se píše také o tom, že marketing firmy byl "zavádějící", protože tvrdil, že ponorka dostojí, či dokonce překročí bezpečnostní normy stanovené agenturou pro posuzování rizik DNV. Zařízení u ní ale společnost nikdy nenechala otestovat.

"Doporučujeme, abyste alespoň podstoupili testování prototypu, který by byl přezkoumán a ověřen DNV," cituje z dopisu britský deník The Guardian.

Ve stejné době žaloval firmu OceanGate její bývalý zaměstnanec David Lochridge, protože dostal výpověď poté, co upozornil na bezpečnostní rizika.

Společnost se k tomu vyjádřila až o rok později na svém blogu, kde možnost nezávislého testování plavidla odmítla s tím, že by to zpomalilo proces zavádění nových technologií. "Přivést externí subjekt na každou inovaci dřív, než se začne reálně testovat, by bylo zabijákem rychlého pokroku," stálo ve zprávě.

Podle odborníků je ale právě testování třetí stranou "zásadní součástí bezpečnostních opatření, která chrání všechny uživatele ponorek".

Mike Reiss, který byl na palubě ponorky loni, uvedl, že pasažéři jsou s potenciálními riziky seznámeni. "Než nastoupíte, podepíšete smlouvu, ve které je smrt zmíněná hned na třech místech," řekl pro britský deník. Firma se podle jeho slov "učí za pochodu". "A věci se pokazí. Potopil jsem se s nimi už třikrát a téměř pokaždé jsme ztratili spojení," popsal průběh předchozích ponorů.

Společnost, jejíž ponorka se ztratila v neděli s pěti lidmi na palubě východně od pobřeží kanadské provincie Nový Foundland, se k pět let starému dopisu odmítla vyjádřit. V úterý sonary zachytily bouchání v oblasti, kde se ponorka ztratila. Podle serveru BBC by pohřešované plavidlo mohlo mít dostatek kyslíku ještě na zhruba 30 hodin.