Náboženská výpomoc. Kostel umožnil modlitbu muslimům, kteří se nevešli do mešity

Luteránský kostel v německé metropoli Berlíně otevřel dveře muslimům, kteří se kvůli koronavirovým restrikcím nevešli do mešity. Muslimské modlitby se zúčastnila i farářka, informovala agentura Reuters.

Německo od 4. května opět umožnilo vykonávat náboženské obřady pod podmínkou, že věřící budou mezi sebou udržovat minimální rozestupy 1,5 metru. V důsledku toho pojme mešita Dar Assalam ve čtvrti Neukölln pouhý zlomek lidí, kteří se sem obvykle chodí modlit.

S nabídkou pomoci přišel kostel sv. Marty v sousedním městském obvodu Kreuzberg, který po dobu ramadánu nabídl muslimům své prostory k pátečním modlitbám.

"Je to velké gesto, přináší radost v době ramadánu i v této krizi," řekl imám mešity Mohamed Taha Sabry. V kostele vedl muslimský obřad, na který z vitrážového okna shlížela podobizna Panny Marie. "Pandemie z nás vytvořila společenství. Krize lidi spojuje."

"Je to zvláštní pocit, s ohledem na hudební nástroje či obrazy," popsal své pocity člen muslimského sboru věřících Samer Hamdoun. "Ale když se na to podíváte, když pominete drobné detaily, je to koneckonců chrám Boží."

Páteční modlitby se zúčastnila i místní farářka Monika Matthiasová, která měla projev v němčině. "Toto nás sblížilo. Zda či v jaké podobě toto partnerství přetrvá, ještě není známo. Ale myslím, že poznávání se a to, co jsme v tento čas společně zažili, nás posiluje v tom, co přijde," řekla.

