"Pokud uvíznete, zůstaňte v autě." Východ USA sužuje silná sněhová bouře

Na východní pobřeží Spojených států dorazila silná bouře, která může zasáhnout kolem 75 až 80 milionů lidí a přinést až 60 centimetrů sněhu. Kvůli nepříznivému počasí zrušily aerolinky jen v sobotu více než 3300 letů. Úřady států, které stojí bouři v cestě, občany vyzývají, aby raději neopouštěli své domovy.

Sněhová bouře v New Yorku, 29. 2. 2022 | Foto: Reuters

"Může to být historická bouře, obrovská," vyjádřila v pátek své přesvědčení starostka Bostonu Michelle Wuová. Právě její šestisetosmdesátitisícové město má podle zpravodajského serveru nbcnews.com patřit k nejpostiženějším. Bouře by do něj měla vtrhnout s větry o rychlosti až 80 kilometrů v hodině a přinést přes půl metru sněhu.

Sněžná bouře o rozsahu, který tento region čtyři roky nepocítil, má zasáhnout celé východní pobřeží od Maine až po Severní a Jižní Karolínu. Pět států v oblasti již vyhlásilo stav pohotovosti.

"Cesty by se měly omezit jen na případy pohotovosti," varovala Národní meteorologická služba (NWS) v Bostonu. "Pokud musíte cestovat, mějte s sebou výstroj na přežití v zimě. Pokud uvíznete, zůstaňte ve svém autě," apelovala dále.

Podobné výzvy se týkají i dalších oblastí. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová obyvatelům doporučila, aby vše přečkali doma a s pivem. Menší stát Rhode Island rovnou od dnešního rána zakázal veškeré cestování s výjimkou naléhavých případů.

Od pátku do neděle bude zrušeno celkem přes 5000 letů. Nejpostiženější výpadky se týkají New Yorku, Bostonu a Filadelfie. V některých úsecích je omezena i železniční doprava.