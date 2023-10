Největší demonstrace v historii Varšavy. Pochod milionu srdcí mířil proti vládě

V centru Varšavy v neděli proběhla protivládní demonstrace. Podle varšavské radnice se jí v jednu chvíli účastnil zhruba milion lidí, stala se tak největší demonstrací v historii města. "Pochod milionu srdcí" svolal dva týdny před volbami opoziční vůdce Donald Tusk z liberální Občanské platformy (PO). Vládní nacionalistická strana Právo a spravedlnost (PiS) uspořádala vlastní akci.

"Když vidím ty statisíce usměvavých tváří, cítím, že se blíží rozhodující okamžik v dějinách naší země," prohlásil expremiér a bývalý předseda Evropské rady při zahájení pochodu v hlavním městě. "Je to naprosto největší demonstrace v historii Varšavy," řekla AFP mluvčí varšavské radnice Monika Beuthová.

Opozice doufá, že se pochod stane největším za poslední desítky let a povzbudí voliče k účasti na volbách. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že PiS by mohla zvítězit, ale vzhledem k nespokojenosti některých občanů s rostoucími životními náklady a k obavám z oslabení demokratických kontrol a rovnováhy by mohla mít potíže s vytvořením většiny.

"Přichází velká změna. Je to znamení znovuzrození Polska," řekl Tusk davům shromážděným v centru metropole. Prohlásil, že PiS by mohla usilovat o vystoupení Polska z Evropské unie, což ovšem tato strana popírá, a volby označil za klíčové pro práva menšin a žen.

Varšavský primátor Rafal Trzaskowski v projevu na shromáždění řekl, že akce je pochodem za vítězství ve volbách 15. října a pochodem za zcela nové Polsko. "Plni odvahy a odhodlání jdeme vstříc budoucnosti, vstříc Polsku, které je tolerantní, rozmanité, evropské a usměvavé," řekl Trzaskowski.

Na opoziční akci mnoho lidí mávalo polskými vlajkami a vlajkami EU. "Chci být svobodná, chci být v EU, chci mít právo rozhodovat, chci mít svobodné soudy," řekla agentuře Reuters Hanna Chaciewiczová, 59letá zubařka z Otwocku, města u Varšavy. Někteří nesli transparenty s nápisy "PiSexit" nebo "Kočka může zůstat", které odkazovaly na domácího mazlíčka vůdce PiS Jaroslawa Kaczyńského.

PiS, která je u moci od roku 2015, v kampani slibovala, že udrží migranty mimo Polsko, což je podle ní klíčové pro národní bezpečnost. Chce také pokračovat ve vyplácení peněz rodinám a starším lidem. Na její programový sjezd v Katovicích se za masivní účasti veřejnosti sjelo mnoho členů vlády. Vystoupil mimo jiné ministr obrany Mariusz Blaszczak, který ujistil, že Polsko je v bezpečí, a přišel i polský vicepremiér a de facto nejmocnější politický představitel Kaczyński.

Polský premiér Mateusz Morawiecki na akci v Katovicích podle agentury PAP přislíbil, že pokud PiS zůstane u moci, bude průměrná mzda v zemi do čtyř let činit 10 000 zlotých (zhruba 53 000 Kč) ze současných přibližně 7000 zlotých.