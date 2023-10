Chlapci vygenerovali nahé snímky spolužaček. Dívky ve španělském městě nevychází ven

Městečko na jihozápadě Španělska láká turisty na místní víno a chlubí se nízkými krásně malovanými domy. Poklidné místo ale nyní vře poté, co více než dvacet místních dívek od jedenácti do sedmnácti let našlo své nahé fotografie na internetu. I když se nahé nikdy nefotily. Šlo o obrázky vygenerované umělou inteligencí na základě jejich obyčejných fotek. Dívky nyní odmítají vycházet ven.

"Jednoho dne přišla moje dcera ze školy a řekla: 'Mami, kolují fotky, na kterých jsem nahoře bez'," popsala pro stanici BBC María Blancová Rayová, matka čtrnáctileté dívky. "Zeptala jsem se jí, jestli se vyfotila nahá, a ona řekla: 'Ne, mami, to jsou falešné fotky holek, které teď hodně vznikají. V mé třídě jsou další, kterým se to také stalo.'" Případ nyní vyšetřuje policie, týká se dívek ze čtyř z celkem pěti místních škol. Na policii se zatím přihlásilo přes dvacet dívek. Rodiče celkem 28 z nich jsou ve spojení a ve městě s asi třiceti tisíci obyvateli vytvořili společnou skupinu. Ne všichni viděli snímky svých dcer, ale dozvěděli se, že existují. Vyšetřovatelé identifikovali nejméně jedenáct chlapců, kteří snímky buď sami pomáhali vytvářet, nebo je později šířili dál na sociálních sítích. Dokonce se objevil případ vydírání nezletilých dívek snímkem prostřednictvím falešného profilu na Instagramu. Podezřelým je mezi 12 a 14 lety. Skupina dětí z obce získala profilové fotografie z Instagramu a WhatsAppu a dokonce podle matky jedné z postižených vyfotografovali další během volejbalového tréninku v obecním pavilonu. Pak všechny tyto snímky nahráli do aplikace umělé inteligence. Pak je během několika vteřin svlékli, jako by šlo o skutečné akty. Ze sedmi nahých fotografií dívek navíc někdo vytvořil video, píše španělský deník El País. Bojí se chodit ven Související Obětí se může stát každý. Pedofilové vytváří dětské porno pomocí umělé inteligence Dopad šíření snímků na postižené dívky je různý. Blancová Rayová říká, že její dcera to snáší dobře, ale některé dívky "ani nevychází z domu". To popisuje i další matka jedné ze zasažených dívek, gynekoložka Miriam Al Adibová, která na případ upozornila. "Když se stanete obětí trestného činu, například když vás okradou, podáte stížnost a neschováváte se, protože vám druhá osoba způsobila škodu. Ale u trestných činů sexuální povahy se oběť často stydí, skrývá se a cítí se odpovědná. Chtěla jsem tedy předat toto poselství: není to vaše vina," vzkázala dívkám. Podobné případy se už řešily i jinde v zahraničí, kde v posledních měsících všudypřítomnost umělé inteligence vytvořila zcela nové možnosti pro zneužití něčí identity. Kanadský soudce za vytváření dětské pornografie pomocí umělé inteligence a její distribuci odsoudil v dubnu 61letého muže na osm let za mřížemi, upozornil server Complex. Každý se bojí Španělské právo se výslovně nevztahuje na vytváření snímků sexuální povahy, pokud se jedná o dospělé osoby, ačkoli vytváření takového materiálu za použití nezletilých osob by mohlo být považováno za dětskou pornografii. Související Umělá inteligence často lže, musíme se naučit s tím pracovat, radí expert na školství Další možné obvinění by se týkalo porušení zákonů o ochraně soukromí. Ve Španělsku ale mohou být nezletilí obviněni až od 14 let věku. Případ vyvolal obavy i u místních obyvatel, kteří do něj nejsou zapojeni. "Ti z nás, kteří mají děti, jsou velmi znepokojeni," potvrdila Gema Lorenzová, která má 16letého syna a 12letou dceru. "Pokud máte syna, bojíte se, že by mohl něco takového udělat, a pokud máte dceru, děláte si ještě větší starosti, protože jde o násilný čin," popsala své obavy.

