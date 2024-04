Možný zákaz TikToku v USA by byl narušením svobody slova, ohradila se síť

Sociální síť TikTok se dnes opět ohradila proti svému potenciálnímu zákazu ve Spojených státech. Ten by podle ní narušil právo na svobodu slova až 170 milionům Američanů, kteří síť používají. Sněmovna reprezentantů USA v sobotu kvůli obavám z úniku dát Američanů do rukou Komunistické strany Číny přijala zákon, jenž by k zákazu vést mohl.

TikTok vlastní firma ByteDance se sídlem v Číně, ačkoliv data uživatelů byly podle šéfa sítě Shou Zi Chewa vždy uložená ve Spojených státech nebo Singapuru. Dotyčný zákon kongresmani v sobotu schválili většinou 360 ku 58 hlasů a poslali jej tak k projednání do Senátu. Návrh nazvaný "Zákon o míru prostřednictvím síly ve 21. století" rovněž umocňuje prezidenta přijmout rozsáhlé sankce vůči Íránu a ruským činitelům nebo vládě umožňuje využít zmražená ruská aktiva k podpoře Ukrajiny bránící se ruské invazi. Mateřské společnosti TikToku, čínské ByteDance návrh stanovuje devítiměsíční lhůtu, v níž musí prodat svůj podíl v sociální síti. Lhůtu může úřad prezidenta prodloužit o tři měsíce, pokud usoudí, že firma učinila pokrok ve snaze podíl prodat, uvádí agentura Reuters. Zákon v sobotu prošel v rychlém sledu hlasování společně s návrhy zákonů o zahraniční vojenské pomoci Ukrajině, Izraeli a americkým partnerům v jihovýchodní Asii. "Je nešťastné, že Sněmovna reprezentantů využívá legislativu o významné zahraniční pomoci jako zástěrku, aby protlačila zákon, který by pošlapal svobodu slova 170 milionů Američanů," cituje Reuters dnešní prohlášení TikToku. Společnost již dříve prohlásila, že americká data nikdy s čínskými úřady nesdílela a nikdy by tak neučinila. Zatímco zastánci zákona se obávají čínské špionáže, úniku dat a čínské propagandy, která má podle nich snazší cestu do amerických mobilních telefonů, odpůrci uvádějí, že Čína a další rivalové Spojených států mohou už nyní americká data nakoupit u zprostředkovatelů a využít je k dezinformačním kampaním. Prosazení zákona proto podle nich nedává valný smysl. Kromě TikToku o právnosti návrhu pochybují i někteří demokraté; kongresmanka Ro Khannaová dnes řekla stanici ABC News, že zákaz TikToku by nemusel obstát u soudů, odkazovala se přitom na první dodatek americké ústavy o svobodě slova. Američtí senátoři by podle Reuters o návrhu zákona mohli hlasovat už v příštích dnech. Prezident Joe Biden avizoval, že by jej podepsal.