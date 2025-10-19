Umírá muž, který „naočkoval“ Putina k válce. Měl být jeho nástupcem

Novinářka Julia Taratutová z televize Dožď uvedla, že "za těchto okolností Bortnikov téměř požádal o rezignaci". Podle jiných zdrojů však může jít i o jinou nemoc. "Říká se, že diagnóza je jiná - že ředitel FSB trpí kardiovaskulárním onemocněním," dodala Taratutová.
Diskuse o nástupci již probíhá
Začátkem září 2025 telegramový kanál VChK-OGPU s odvoláním na vlastní zdroj informoval, že v zákulisí FSB už probíhá aktivní debata o Bortnikovově možném nástupci. Důvodem mají být právě zdravotní problémy současného šéfa služby.
"Bortnikov je od května 2025 na nemocenské, během níž podstupuje další náročnou léčbu. Občas se sice objevuje na schůzkách s Putinem nebo na zasedáních bezpečnostních výborů, ale jde o vzácné výjimky," uvedl kanál.
Podle stejného zdroje by možným nástupcem Bortnikova mohl být Putinův asistent Alexej Djumin, známý jako Putinův "oblíbený bodyguard" a poradce.
Dlouholetý člen Putinovy elity
Alexandr Bortnikov patří k nejvěrnějším členům Putinova bezpečnostního aparátu. V roce 1975 absolvoval Dzeržinského vysokou školu KGB v Moskvě a ještě téhož roku začal pracovat v leningradské pobočce ruské tajné služby. V roce 2008 ho ruský prezident Dmitrij Medveděv jmenoval ředitelem FSB, nástupnické organizace sovětské KGB.
Podle zdrojů televize Dožď Putin nemá důvod Bortnikova odvolávat, neboť ho považuje za ideologicky spřízněného spojence a loajálního úředníka, který hraje klíčovou roli v represivních opatřeních současného režimu.
Britský deník Times dříve uvedl, že právě Bortnikov spolu s tajemníkem Bezpečnostní rady Nikolajem Patruševem patřili mezi ty, kdo přesvědčili Putina, aby zahájil invazi na Ukrajinu.
V roce 2022 zase ukrajinská kontrarozvědka spekulovala, že Bortnikov by se mohl stát Putinovým nástupcem v případě puče ruských elit s cílem stabilizovat ekonomiku a obnovit vazby se západními zeměmi.
"Putinovo politbyro kriticky stárne. Lidé na klíčových pozicích v ruském bezpečnostním systému postupně fyzicky selhávají a tráví spoustu času v nemocnicích. Důležití lidé umírají přímo ve službě," uzavírá novinářka Taratutová.