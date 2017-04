Manažer Aeroflotu skončil za mřížemi, ukradl úplatek pro soudce

před 21 minutami

Ruská policie zadržela vysoce postaveného manažera letecké společnosti Aeroflot kvůli podezření, že si přisvojil 25 milionů rublů (asi 11 milionů Kč), na které se složili subdodavatelé jako na úplatek pro soud. Oznámila to agentura Interfax s odvoláním na moskevské vyšetřovatele. Případ se podle agentury týká soudního sporu ohledně pohledávky na 120 milionů rublů (asi 54 milionů Kč) z přelomu let 2014 a 2015. Ředitel podle vyšetřovatelů sliboval, že zařídí příznivý rozsudek u odvolacího soudu, ale bude nutné kvůli tomu podplatit soudkyni. Když převzal 25 milionů rublů "na úplatek", tak si celou sumu ponechal. Obviněn je z podvodu a zneužití pravomocí. Muž vinu nepřiznal a byl vzat do vazby.