Lukašenko si zajistil doživotní imunitu, píše tisk. Novela mu poskytne i další výsady

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko podepsal novelu zákona o prezidentovi, která upravuje práva bývalé hlavy státu a její rodiny, uvedla ve čtvrtek média s odvoláním na komuniké prezidentské kanceláře. Podle novely, kterou parlament přijal minulý měsíc a jež reaguje na dříve schválené změny v ústavě, má bývalý prezident a jeho rodina doživotní imunitu a ochranu a právo používat státní nemovitosti.

Bývalý prezident a členové jeho rodiny neponesou odpovědnost za žádné zločiny spáchané v době, kdy byl prezident u moci. Jejich majetek je nedotknutelný, stejně tak korespondence a právo na doživotní ochranu. Kromě toho se v případě úmrtí pohřeb uhradí ze státního rozpočtu, napsal list The Moscow Times na svém ruskojazyčném webu.

O nedotknutelnosti bývalé hlavy státu a jeho rodiny píše rovněž server RBK. Upozornil, že novelizovaný zákon nebyl zveřejněn, lze jej však dohledat v internetovém archivu.

Lukašenko se prezidentského úřadu poprvé ujal v červenci 1994 a záhy soustředil ve svých rukou veškerou moc. Z Běloruska vytvořil podle komentátorů komunistický skanzen se všemi jeho atributy, jako je pronásledování opozice, nezávislých médií a mezinárodní izolace. Lukašenko je na Západě označován za posledního evropského diktátora a délka jeho vládnutí nemá v Evropě kromě monarchií konkurenci.

Novelizovaný zákon podle komuniké prezidentské kanceláře rovněž stanoví, že běloruským prezidentem se může stát občan, který není mladší 40 let, nejméně 20 let žil v Bělorusku a v zahraničí nezískal povolení k pobytu.

Sám Lukašenko v roce 2021 tvrdil, že nechce stát v čele státu až do smrti, ale chce si alespoň několik let užívat normálního života, který ještě ani neokusil, protože se od rána do večera potýká s břemenem vládnutí, připomněl The Moscow Times. List dodal, že momentální Lukašenkův mandát skončí v roce 2025. V Bělorusku se ale může ucházet o znovuzvolení donekonečna.