"Chovali se jako tupci." Rusové ozáření u Černobylu neřešili. Vymstilo se jim to

Příznaky nemoci z ozáření se projevují u ruských vojáků, kteří se loni při začátku invaze účastnili výsadku u bývalé jaderné elektrárny Černobyl. Ukrajinci, kteří v oblasti stále žijí, se snažili vojáky varovat, ti ale nereagovali. "Myslím, že rizika přebývání v oblasti chápali, ale byli prostě tupí," popsala 70letá obyvatelka Černobylu Galyna Vološňová pro deník The Times.

Do oblasti se ruští vojáci dostali loni v únoru. Podle informací The Times strávili dva týdny v okolí radioaktivního reaktoru č. 4, který je "pohřbený" pod sarkofágem. Některé zdroje americkému deníku řekly, že se ruské jednotky v místě usídlily, protože věděly, že Ukrajinci na tuto oblast nezaútočí.

I když je okolí reaktoru nejnebezpečnějším územím v oblasti Černobylu, Rusové se v místě nejen pohybovali, ale také prý třeba lovili ryby v chladicí komoře reaktoru. V Rudém lese zase vojáci vykopávali zákopy a lovili zvěř. A to i přesto, že už samotný název lesa odkazuje na moment, kdy po tragédii v roce 1986 stromy zrudly a následkem vysoké radiace odumřely.

Někteří z mála starších místních obyvatel, kteří v oblasti stále žijí, se snažili nepřátelská vojska varovat. "Začala jsem na ně křičet. Snažila jsem se jim vysvětlit, co se děje. Ptala jsem se, co tam dělají, koho si myslí, že tam osvobozují," popsala devadesátiletá Hana deníku The Times. Jiní obyvatelé uvedli, že se vojáci v oblasti vyskytovali jen proto, že jsou hloupí a nedošlo jim, jaké bude mít "pobyt" následky.

Kvůli nezodpovědnému chování se i teď, po více než roce, podle diplomatických zdrojů The Times někteří ruští vojáci vyrovnávají s příznaky nemoci z ozáření. Patří mezi ně například akutní nevolnost a zvracení, které se může projevit během několika hodin od ozáření a může trvat několik měsíců. Lidi, kteří byli vystaveni vyšší míře radiace, mají také mnohem vyšší šanci onemocnět smrtelnou formou rakoviny.

