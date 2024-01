Letěli do Dublinu, skončili v Paříži. Když jim to pilot oznámil, smáli se

Cestující letu z Manchesteru do Dublinu po marných pokusech pilota letadla o přistání v poryvech větru nakonec v neděli večer skončili o 800 kilometrů dál, na letišti poblíž francouzského hlavního města Paříže, uvedl server Manchester Evening News, který zveřejnil i mapku s vyobrazením trasy letu.

Let měl původně přistát na mezinárodním letišti v Dublinu kolem 15:30, ale už při odletu z manchesterského letiště v neděli odpoledne byl o hodinu opožděn. Kvůli bouři Isha, při které poryvy větru dosahovaly rychlosti až 145 kilometrů za hodinu, však bylo letadlo nuceno kroužit nad Irským mořem, než přerušilo přistávání a namísto toho odletělo na stovky kilometrů vzdálené letiště Beauvais-Tille, které leží asi 85 kilometrů od francouzské metropole.

"Dostali jsme se k Dublinu a už jsme byli nad přistávací dráhou, ale pak jsme se opět vznesli. Znovu jsme se pokusili (přistát), ale pak pilot oznámil, že v Dublinu příliš fouká a že Manchester je plný, takže letíme do East Midlands. Asi o 20 minut později jsme byli informováni, že už nelze přistát v Británii, a tak se piloti rozhodli odletět do Beauvais. Když pilot ohlásil, že přistaneme u Paříže, cestující propukli v smích," vylíčila novinářka Nicola Bardonová, která se ocitla na palubě. Let byl podle ní "noční můra", ale nálada byla po většinu doby dobrá. Cestující však museli zůstat sedět v letadle na dráze ještě hodiny po přistání, a to už se cítili unaveně.