Grafika: Bolševická revoluce v Rusku změnila běh dějin. Znáte plány klíčových hráčů roku 1917?

Když byl v březnu 1917 svržen ruský car a moci se ujala prozatímní vláda, pobýval vůdce bolševiků Vladimír Iljič Lenin zrovna v exilu ve Švýcarsku. Na cestu zpět se vydal díky podpoře Německa, které bylo s Ruskem ve válce a chtělo v Rusku prostřednictvím bolševiků vyvolat chaos. „Lenin právě tady osvědčil svou schopnost využít pro vítězství světového proletariátu doslova čehokoli, přestože - váženo zdravým rozumem - se tento akt rovnal vlastizradě,“ říká rusista Libor Dvořák.

Klíčovou postavou a prostředníkem mezi Leninem a německou vládou byl obchodník-revolucionář Alexandr Parvus, který se narodil jako Izrail Gelfand v carském Rusku. Bolševiky finančně podporoval již několik let. Současně si získal důvěru německých politiků, kteří v bolševicích viděli naději na rozvrat Ruska, který by vedl k jeho porážce ve válce. Parvusovi se tak nakonec podařilo přesvědčit německou vládu i o nutnosti dostat Lenina zpátky do Ruska.

„Bez pomoci Němců by se Lenin do Ruska nikdy nedostal,“ říká historik Dalibor Vácha s tím, že bolševici a Němci se tehdy vzájemně využili. "Osobně tím Lenina neobviňuji ze zrady. Oni se s Němci zkrátka jen vzájemně využili. Jakkoliv se k tomu dnes obě strany neznají. Takže kolem toho panuje spousta fám a legend," vysvětluje historik.

Cesta Lenina z exilu do Ruska v dubnu 1917

Vlak s více než 30 bolševiky vyrazil 10. dubna z Curychu. Vagon, ve kterém pobýval Lenin, jeho žena Naděžda Krupská a další, byl částečně zapečetěný a na německém území ho doprovázeli němečtí vojáci. Poté, co vlak projel Stuttgartem, Frankfurtem a Berlínem, přesedli v Sassnitzu na Rujáně pasažéři na trajekt, který je převezl do švédského Trelleborgu, který leží na jižním pobřeží Švédska. Poté jeli vlakem přes celé Švédsko na sever přes Stockholm do dnešního švédsko-finského souměstí Haparanda-Tornio a přes Tampere se 16. dubna dostali do Petrohradu.