Lávový proud ze sopky na Kanárech se blíží k moři, odborníci očekávají menší výbuchy

Lávový proud ze sopky Cumbre Vieja na Kanárských ostrovech se přiblížil k moři. Odpoledne se láva podle médií nacházela zhruba 600 metrů od pobřeží a do kontaktu s mořem by podle agentury EFE mohla vstoupit ještě během dne. Úřady vyhlásily nová varování, obyvatelé dalších obcí a osad v blízkosti lávového proudu by neměli vycházet ven.

Kontakt lávy o teplotě vyšší než 1000 stupňů Celsia se slanou mořskou vodou vyústí podle odborníků v menší výbuchy a hlavně povede ke vzniku toxických emisí. Podle místního vulkanologického ústavu Involcan je však nebezpečí jedovatých zplodin omezené na oblasti v blízkosti lávového proudu. Ústav upozorňuje, že zplodiny mohou způsobit problémy s dýcháním nebo podráždit oči a kůži. Po několikahodinové přestávce začala sopka dopoledne znovu chrlit lávu a popel. Seizmologové také zaznamenali nové otřesy spojené s aktivitou sopky. Odborníci tvrdí, že aktivita sopky v posledních dnech ztratila na síle. Ústav geologických věd v Madridu však upozornil, že situace se ohledně aktivit sopky může rychle změnit. Letecká společnost Binter oznámila, že začíná znovu létat z letiště na ostrově La Palma. Sopečný popel ale stále způsobuje potíže. Na části ostrova je kvůli popelu přerušeno vyučování ve školách a úřady lidem doporučují, aby vycházeli co nejméně. V neděli se rychlost lávového proudu, který se v předchozích dnech téměř zastavil, výrazně zvýšila. Proud vstoupil do osady Todoque, kde zničil několik budov. Kvůli lávě se zřítila zvoniční věž místního kostela. Sopka Cumbre Vieja začala svou erupční aktivitu v neděli 19. září. Od té doby láva zničila a pohltila přes 500 budov a způsobila rozsáhlé škody na zemědělských porostech. Mrtví hlášeni nejsou. Podle odborníků by aktivita mohla trvat i přes dva měsíce.