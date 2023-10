Medvědi v Japonsku víc útočí na lidi. V obydlených částech hledají chybějící potravu

V Japonsku letos prudce stoupl počet útoků medvědů na lidi. Kvůli nedostatku žaludů a bukvic se medvědi častěji vydávají do zalidněných oblastí. Od dubna už zabili dva lidi a nejméně 158 dalších zranili, informoval server The Guardian.

Většina medvědích útoků se odehrála na největším japonském ostrově Honšú. Japonští odborníci uvedli, že nárůst počtu těchto incidentů je bezprecedentní. Podle nich jde o důsledek kombinace dvou hlavních faktorů.

V loňském roce byla bohatá úroda žaludů a bukvic, což umožnilo medvědím mláďatům rychleji a více vyrůst. V letošním roce je ale těchto plodin nedostatek, a proto se více medvědů vydává do obydlených oblastí hledat potravu předtím, než se začátkem prosince uloží k zimnímu spánku.

V minulosti se tato zvířata téměř vždy setkávala jen s lidmi, kteří se vydali do lesa, aby si nasbírali volně rostoucí rostliny, anebo s nic netušícími turisty. V poslední době ale dochází k stírání hranic mezi lesním domovem medvědů a lidmi v zabydlených oblastech. Podle úřadů se více než polovina letošních útoků odehrála v blízkosti lidských obydlí nebo přímo v nich.

Začátkem října napadl medvěd během jediného dne šest osob v městské oblasti prefektury Akita, včetně osmdesátileté ženy a školačky čekající na autobusové zastávce. Tři útoky se odehrály ve čtvrti v blízkosti obchodů, domů a nemocnice.

Ministr životního prostředí Šintaró Itó vyzval obyvatele, aby zodpovědně likvidovali zbytky potravin z domácnosti a nevyhazovali je do popelnic, kde mohou lákat hladové medvědy. Zároveň by měli pečlivě dbát na zavírání vchodových dveří do domů. Farmáři by podle ministra neměli nechávat na zemi spadané ovoce.

Japonská veřejnoprávní televize NHK nedávno odvysílala pořad s radami, co dělat v případě setkání s medvědem. Lidé by měli nosit odpuzující sprej, za žádných okolností se nepokoušet navázat s medvědem oční kontakt a nesnažit se před ním utéct. Obchody zároveň hlásí nárůst prodeje pomůcek, které mají medvědy zastrašit, včetně zvonečků, píšťalek nebo přenosných vysílaček.

Lidé v letošním roce v Japonsku ohlásili na 15 tisíc pozorování medvědů, což je téměř čtyřnásobek v porovnání se čtyřmi tisíci za stejné období loňského roku.

Ochránci přírody uvádějí, že počet medvědů v Japonsku roste. Podle posledních odhadů v zemi nyní žije 44 tisíc medvědů ušatých, zatímco v roce 2012 byl jejich počet odhadován na 15 tisíc. Tento údaj nezahrnuje ostrov Hokkaidó, kde nyní žije téměř 12 tisíc medvědů ussurijských, jejichž populace se od roku 1990 více než zdvojnásobila.