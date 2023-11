Slepá mapa Blízkého východu: Izrael najde skoro každý, ale co Libanon či Jordánsko?

Uplynul měsíc od bezprecedentního útoku radikálů z hnutí Hamás na jižní Izrael. Do konfliktu promlouvají i okolní státy, například Egypt, odkud do Pásma Gazy míří humanitární pomoc. Evropští státníci také opakovaně vyslovili obavy ze situace, že by se do konfliktu zapojily i další země Blízkého východu. Zkuste si, zda na mapě najdete Izrael a některé další blízkovýchodní země.