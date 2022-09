Duchovní z Balmoralu: Královna byla ještě o víkendu plná sil, smrt přišla znenadání

Královna Alžběta II. byla v posledních týdnech plná života a její smrt přišla ve čtvrtek znenadání, popsal britský duchovní, který s panovnicí trávil čas na skotském zámku Balmoral. "Byl to pro mě obrovský šok, když jsem se dozvěděl, že je vážně nemocná, protože ještě o víkendu byla ve skvělé formě," uvedl pro list The Times farář skotské církve Ian Greenshields.

Osmašedesátiletý duchovní s královnou strávil poslední víkend jejího života. Během návštěvy Alžběta II. vzpomínala na své dětství i koně z mládí, na jejichž jména si i v 96 letech dokázala vzpomenout. "Aby měl někdo v jejím věku takovou paměť a opravdově se smál a tolik si užíval času stráveného s rodinou… byla výbornou společnicí," řekl zdrcený Greenshields.

S královnou farář diskutoval o současném dění na Ruskem napadené Ukrajině nebo o poměrech uvnitř skotské církve. "Věděla toho možná víc než běžní její členové," dodal. "Viděli jsme se ještě před pár dny, nemohu tomu uvěřit."

Jen o týden před ním královnu na Balmoralu navštívil farář Martin Fair, který přes 30 let sloužil ve městě Arbroath v tamním kostele svatého Ondřeje. I on potvrzuje, že panovnice tehdy působila vitálně. "Byla ve skvělé formě. Věděla o všem, co se děje ve světě, a vzpomínala i na dávnou minulost."

Fair poprvé Alžbětu II. navštívil v roce 2014, kdy byl podle svých slov velmi nervózní. Při letošní druhé schůzce ale už ne. "Věděl jsem, že to bude v pořádku, protože mě velmi uklidňovala," řekl pro list The Times. "Bylo skvělé vidět ji se usmívat. Pořád se uměla bavit."

Postupně do ústraní

Nejdéle sloužící panovnice v historii Velké Británie pobývala na zámku ve skotském Balmoralu velice ráda. Ve čtvrtek tu zemřela ve společnosti svého syna a dcery Anny. "Tamní lidé ji brali jako svoji sousedku a královna Alžběta II. se opakovaně nechala slyšet, že právě tam bývala nejšťastnější," vysvětlil pro Aktuálně.cz odborník na královskou rodinu Ondřej Kubáček.

Královna se v posledních letech stáhla do ústraní a postupně snižovala počet svých povinností. Opakovaně ji zastupovali členové její rodiny, zejména pak korunní princ Charles. Ten ji spolu se svou sestrou princeznou Annou také ve Skotsku každé ráno v posledních týdnech navštěvoval.

Navzdory úbytku sil a problémům s pohybem ale Alžběta II. trvala na tom, že zachová pravidelná týdenní setkání s předsedou vlády a královskou radou, i když se od začátku pandemie koronaviru schůzky odehrávaly hlavně virtuálně přes aplikaci Zoom, se kterou ji naučila pracovat její dcera. V úterý panovnice osobně přijala rezignaci Borise Johnsona na post předsedy vlády a do funkce uvedla jeho nástupkyni Liz Trussovou. Byl to její poslední oficiální státní akt.

