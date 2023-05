Korunovace začala, ve Westminsterském opatství ji sleduje přes 2000 hostů

"Dnešní korunovace je okamžikem mimořádné národní hrdosti. Žádná jiná země by nedokázala předvést tak oslnivou podívanou," uvedl na Twitteru britský premiér Rishi Sunak. "Není to však jen podívaná. Je to hrdé vyjádření naší historie, kultury a tradic. Je to živá ukázka moderního charakteru naší země. A ceněný rituál, díky němuž se rodí nová éra," dodal. Kensingtonský palác na Twitteru sdílel video zachycující atmosféru v ulicích a korunovační přípravy.