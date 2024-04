Ficova skrytá tvář. Novináři popsali, jak se slovenský premiér chová mimo kamery

Slovensko má skoro tři týdny po prezidentských volbách. Výhra strany Směr Roberta Fica a následný úspěch budoucí hlavy státu Petera Pellegriniho (Hlas) přinesla do vztahu mezi Slovenskem a Českem změny. Zatímco česká vláda usiluje o podporu Ukrajiny, Slovensko ji odmítá a kritizuje sankce, které na Rusko uvalila Evropská unie. Jak situaci vidí zkušení novináři se dozvíte v podcastu E40.

Novinářka Kateřina Šafaříková má na otázku, zda je nynější slovenská vláda proruská, jasnou odpověď. "Ano. Nejen, že Slovensko nyní vedou politici, kteří tvrdí, že chtějí mír s Ruskem a odmítají podporovat Ukrajinu například dodáváním zbraní. V souvislosti s tím připomenu prohlášení premiéra tamní vlády z doby výročí ruské invaze na Ukrajinu, kdy řekl, že Putin je démonizovaný. Tato věta dosud nezazněla od žádného odpovědného politika ve vládě (ze zemí Evropské unie, pozn. red.)," vysvětluje svůj pohled.

Připomíná však, že podobná prohlášení mohou lidé slýchat od francouzské krajní pravice, belgické krajní pravice i dalších menšinových stran. Mezi současnými evropskými politickými lídry si však Fico střihl podle redaktorů prvenství.

Dvojice redaktorů v novém podcastu E40 reaguje také na srovnávání Andreje Babiše a strany ANO s vítězem letošních voleb v sousední zemi. "Aniž bych chtěl nějak hájit Andreje Babiše a ANO, tak si skutečně myslím, že ANO není Směr. Babiš se samozřejmě tvrdě veze na protiimigrační rétorice, využívá strachu z Islámu, z muslimů, z přistěhovalců. To ho spojuje s Ficem a Orbánem, v tom si myslím, že Babiš skutečně je autentický. Co se týká Ruska, tak vnímám, že se od těch dvou odlišuje," říká k problematice reportér Martin Novák. Pověst někdejšího premiéra na evropské úrovni by se podle novinářů měla stát předmětem některého z dalších dílů podcastu.

Fico podle Šafaříkové s ostrou rétorikou a odporem k pomoci na Ukrajině vystupuje výhradně na slovenské půdě, během jednání s ostatními evropskými lídry je však podstatně pokornější. "Má pověst velmi konsenzuálního člověka. Sedí, občas něco řekne, většinou neříká nic, všechno víceméně odkývá. Potom odjede do Bratislavy, povolá svůj video tým a natočí video, kde všechny zpětně zkritizuje," popisuje.

Novinářka Kateřina Šafaříková a reportér Martin Novák se již téměř čtvrt století věnují dění v Evropě. Kateřina měla vždy blíže k zemím ležícím západně od Česka, Martina to naopak táhlo opačným směrem. Nyní se schází v podcastu Aktuálně.cz E40, aby společně probrali události, které hýbou evropským děním a třeba i odkryli jejich zákulisí.