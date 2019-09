Pokrokový premiér v mládí chyboval. Trudeauova image před volbami trpí kvůli fotce

Do parlamentních voleb v Kanadě zbývá něco málo přes měsíc. Populární premiér Justin Trudeau by v nich rád zopakoval čtyři roky staré vítězství své Liberální strany. Jeho image ale kazí nedávno zveřejněné téměř dvacet let staré fotografie.

"To, co jsem udělal, ublížilo lidem a já toho hluboce lituji. Nabarvit si tvář je nehledě na okolnosti a kontext vždycky nepřípustné, a to kvůli rasistické historii blackface (forma divadelního make-upu pro herce bílé pleti, kteří karikovali lidi s tmavou pletí, což v USA v 19. století napomáhalo šířit rasové stereotypy - pozn. red.)." Tak se kanadský premiér postavil ke skandálu, který vyvolaly fotografie z karnevalu s arabskou tématikou, na který v roce 2001 přišel převlečený za Aladina s kůží obarvenou na černo. Justin Trudeau na snímku z roku 2001. | Foto: Reuters Trudeau dokonce přiznal, že si v minulosti podobně nabarvil tvář víckrát. Média poté zveřejnila snímky ze školní soutěže, kde mladý Trudeau vystupoval jako jamajský zpěvák. Premiér se znovu omluvil, ale jeho kritikům a politickým soupeřům to nestačí. Trudeau totiž celé čtyři roky v premiérském křesle platil za pokrokového vůdce. Kanada za jeho vlády přijala více uprchlíků než sousední Spojené státy. První z asi 25 tisíců přijatých Syřanů přijel premiér osobně přivítat na letiště. Trudeau taky sestavil vůbec první kanadskou vládu, ve které zasedl stejný počet žen jako mužů. Tvoří ji mladí lidé různých etnických skupin. Tato vláda například rozhodla, že od loňského roku je na desetidolarové bankovce (která je v Kanadě nejpočetnější) černošská aktivistka za lidská práva Viola Desmondová. Když se ho po sestavení vlády novináři ptali, proč trval na tom, aby jeho kabinet byl genderově vyvážený a etnicky rozmanitý, odpověděl jen: "Protože je rok 2015." "Trudeau není tím, kým se zdál být" Skandál s fotografiemi, které i po letech sám Justin Trudeau označil za rasistické, hraje do karet jeho tradičnímu soupeři, Konzervativní straně. Ta teď v předvolební kampani varuje voliče, že jejich premiér není tím, za koho se vydával. Jako by snímky z jeho mládí náhle potvrdily tento předvolební slogan, píše americký deník Washington Post. Předseda konzervativců Andrew Scheer se nechal slyšet, že ho fotografie "mimořádně šokovala a zklamala". Není ale pravděpodobné, že snímek Trudeaua s nabarvenou tváří jeho voliče odradí natolik, aby radikálně změnili politické preference a volili konzervativní opozici. Agentuře AP to řekl Nelson Wiseman, profesor politologie z univerzity v Torontu. Související Kanadský premiér se omluvil za fotku se ztmaveným obličejem. Je rasistická, přiznal Deník Washington Post ale upozorňuje na fakt, že kanadské federální volby většinou rozhodnou etnicky rozmanitá předměstí větších měst. Právě tito voliči, rozčarovaní skandálem, mohou změnit své preference anebo jednoduše k volbám vůbec nejít. Voliči se vrátí Tím, kdo by mohl nakonec ze skandálu opravdu těžit, je levicová Nová demokratická strana (NDP). Její předseda Jagmeet Singh, který je sikh, a tedy nosí turban, ve středu pronesl v reakci na skandál: "Lidé, kteří fotografii uvidí, si vzpomenou na všechny situace, kdy si z nich někdo dělal legraci (…), kdy byli uráženi a kdy měli pocit méněcennosti kvůli tomu, kým jsou." Podle Wisemena ale budou Kanaďané 21. října volit spíše strategicky. "Primárním cílem Trudeauových voličů bude volit proti konzervativcům. Liberály čekají perné týdny, ale nemyslím si, že se věci obrátí tak, jak konzervativci čekají," cituje ho britský deník The Guardian.