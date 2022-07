Rus pokojně protestuje proti válce. Pod brýlemi je vidět, co si o tom lidé myslí

Nazývat Putinovu invazi na Ukrajinu válkou je v Rusku trestné. Přesto Vitalij Cicurov již několik měsíců sám veřejně protestuje proti této válce. Zatímco ho někteří Rusové podporují, on byl za své akce zadržen nebo v ulicích Smolenska brutálně zbit.

"Nepřijmu to, co říká [Kreml], že na Ukrajině jsou nacisté a všechno to ostatní. Je mi jasné, že to není pravda," tvrdí Vitalij Cicurov na ulici v západoruském Smolensku. V ruce drží neúplný nápis: "Ne válce!". Nazývat Putinovu invazi válkou je totiž v Rusku nezákonné.



Někteří Rusové, kteří procházejí kolem, pro něho mají slova chvály. "Dělá skvělou práci. Já bych tak statečná nebyla," říká žena ve středním věku. "Je neuvěřitelně odvážné, že denně veřejně vyjadřuje svůj politický postoj, když uvážíme, jak v této zemi politická represe a pronásledování ze strany orgánů činných v trestním řízení nyní děsí společnost," vyjadřuje se na kameru dalších z oslovených Rusů.



Podle samotného Cicurova by ten, kdo protestuje, měl dát lidem kolem sebe najevo, že ve svém nesouhlasu nejsou sami. "Měl byste změnit občanství a odejít do jiné země, do té, kterou podporujete. Nikdo by neměl kritizovat svou zemi v době války," vyčítá mu ale protest starší žena.

Poté na něj zaútočí mladý muž, který mu protiválečný nápis roztrhá, Cicurov má ale připraven náhradní. Na otázku, zda by ruský aktivista chtěl něco vzkázat Ukrajincům, odpoví:" Vaše vítězství je naším vítězstvím. Vítězstvím svobodného, čestného a důstojného Ruska."