Seriál Koruna je nepřesný. Dobře že nové díly Alžběta II. neuvidí, míní znalec

Problémy v manželství prince Charlese a Diany i požár hradu Windsor. Videotéka Netflix přichází s novou řadou úspěšného seriálu Koruna (The Crown), zachycující pro královskou rodinu dramatická 90. léta. Ondřej Kubáček, který pracoval v Buckinghamském paláci a nyní působí v Národním památkovém ústavu, však v rozhovoru pro Aktuálně.cz upozorňuje, že epizody jsou plné historických nepřesností.

Nejnovější řada seriálu Koruna je kritizována kvůli tomu, že se zobrazené události silně odklánějí od reality. Jaký je váš pohled?

Od reality se seriál odkláněl vždycky. Už v prvních dílech zachycujících mládí královny Alžběty II. byly nepřesnosti, ale tuhle dobu si nepamatujeme. Lidé se na Korunu dívali jako na historický seriál. Teď se ale události blíží našim životům a vnímáme, že odklon od reality je značný. Nová série se odehrává v devadesátých let. A pro řadu lidí to už není historie, která se stala před padesáti nebo sedmdesáti lety, ale něco, co si sami mohou pamatovat z médií, a mají z této doby svůj vlastní prožitek.

Je to i důvod, proč je u seriálu nově přidané varování, že jde o fikci?

Hlasů, které po takovém varování volaly, se objevovalo poměrně hodně už při čtvrté sérii, která vykreslovala působení Margaret Thatcherové jako ministerské předsedkyně. Jednou z nejhlasitějších kritiček seriálu je v současnosti britská herečka Judi Denchová, která má poměrně blízké kontakty se současným královským párem. Napsala otevřený dopis tvůrcům, kde je vyzývala k tomu, aby tam varování přidali.

Jak vnímáte, že se série vysílá dva měsíce po smrti královny Alžběty II.?

Nechci, aby to vyznělo ostře, ale je možná dobře, že se seriálových řad z nedávné historie královna nedožila. Bude v nich rozebíráno poměrně dramatické období rozpadu manželství tří jejích dětí nebo smrt princezny Diany, na které královna pravděpodobně jen velice nerada vzpomínala.

Zároveň uvedení seriálu v době, kdy na trůn nastoupil nový panovník Karel III., který je jednou z hlavních postav, by mohlo pro královskou rodinu působit nepříznivě. Britská veřejnost se nyní opět začíná zabývat otázkou podstaty a důležitosti monarchie a politická situace ve Velké Británii je navíc velmi nestabilní, takže si myslím, že nová řada může mít větší dopady než předchozí série.

Poškozuje seriál obraz krále Karla III.?

Po pár dílech, které jsem viděl, ještě úplně nevím, v jakém světle bude Karel III. vykreslován, ale určitě to zjitří různé názory na jeho osobu a jeho chování před třiceti lety. Princezna Diana v době svého úmrtí byla vnímána jako hlavní oběť a on coby hlavní nepřítel. Postupně se jeho obraz vylepšoval a váhy se vyrovnávaly, když se ukázalo, že v manželství byli oba nešťastní a dělali si navzájem naschvály. Rozpad byl nevyhnutelný a byl vlastně tím nejlepším možným řešením. Je ale otázka, jestli diváci budou stejného názoru, či jestli si připomenou tu romantičtější verzi princezny Diany a budou zase vnímat tehdejšího prince z Walesu jako hlavního antagonistu jejich vztahu.

Mohla by Koruna nebo jiný seriál či film britskou monarchii ohrozit?

Částečně ano, je to ale čistě má spekulace. Nemyslím si, že by seriál Koruna měl za následek referendum o konci monarchie, ale samozřejmě může s popularitou královské rodiny zamávat. Ze začátku série se budou ozývat hlasitější projevy nespokojenosti, ale nemyslím si, že by to trvalo tak dlouho a bylo tak intenzivní, aby to pozici královské rodiny výrazně ohrozilo.

Dramatická 90. léta

Série zachycuje královskou rodinu v 90. letech minulého století, která pro ně byla kritická. Můžete popsat proč?

Čeká nás rok 1992, který sama královna Alžběta II. označila za annus horribilis, neboli příšerný rok. Tři z jejích čtyř dětí oznámily konec nebo odluku manželství. Ve stejném roce vyhořel i hrad Windsor, jedno z nejoblíbenějších sídel královny, a začaly se ozývat nespokojené hlasy týkající se placení daní královskou rodinou. Panovnice totiž předpokládala, že hrad Windsor by měl být jako kulturní památka opravován z veřejného rozpočtu, ale atmosféra tomu nebyla nakloněna. Proto byl v letních měsících veřejnosti zpřístupněn i Buckinghamský palác, aby rodina získala na opravu hradu peníze.

Byla to i paralela k tomu, že hořel nejen hrad Windsor, ale oheň byl i za patami královské rodiny. Veřejnost se začala tázat, zda může rodina stát v čele země, když je sama nefunkční. V roce 1997 pak zemřela princezna Diana. Devadesátá léta byla pro královskou rodinu skutečně velmi dramatická. Její popularita prudce klesala, což se začalo lámat až po zlatém výročí nástupu Alžběty II. na trůn v roce 2002.

Řeší Britové herecké obsazení seriálu?

Aktuálně se nejvíce řeší obsazení Charlese, protože jeho představitel Dominic West je na tuto roli považován za příliš atraktivního. Tehdejší princ byl často v médiích prezentován jako nemastný neslaný a najednou tady máme atraktivního herce, který ho má ztvárňovat. Na druhou stranu potom, co jsem ho v pár dílech viděl, tak jeho projev a dikce jsou blízce podobné tomu, jak princ Charles vystupoval. Dobře zvolená je i herečka Imelda Stauntonová, která hraje královnu Alžbětu II.

Koruna se promítá i v Buckinghamském paláci

Myslíte si, že členové královské rodiny seriál sledují?

Říká se, že někteří členové ano. Zejména princ Edward a jeho manželka Sophie, hraběnka z Wessexu, se rádi dívali na Korunu právě společně s Alžbětou II. Další členové tvrdili, že se nedívají. Můj osobní názor ale je, že je to tak známý seriál a tak osobně se jich dotýká, že by bylo překvapením, kdyby alespoň pár epizod z každé série neviděli a kdyby se nezajímali o to, jak jejich osudy ztvárnili producenti seriálu. V Buckinghamském paláci je místnost, kde občas probíhaly filmové večery pro zaměstnance, a i ti se na Korunu dívali. Myslím si, že to bude pokračovat i nadále.

Přidávají se k zaměstnancům na filmových večerech i členové královské rodiny?

Prý velice zřídka. Když se promítaly dlouho očekávané filmy, tak se někteří členové zúčastnili, královna ale nechodila. Co se týče popracovních aktivit zaměstnanců, těch se neúčastnila proto, aby se personál nemusel držet moc zkrátka a mohl si události volně užít. Její přítomnosti by si možná vážili, ale zároveň by je tím trochu svazovala.

